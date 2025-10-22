В Якутии завершили строительство первой опоры Ленского моста, до конца года будет готова вторая.

Первая опора возведена в составе левобережного автомобильного подхода моста. Её ростверк выполнен на свайном основании, состоящем из 18 буронабивных свай. Для устройства опоры высотой 9,5 м и шириной 13 м потребовалось почти 440 м3 бетона. Всего на левом берегу будет 4 опоры — свайные основания для них уже готовы, в ближайшее время начнётся возведение ростверка следующей опоры.

Первому в мире вантовому мосту на вечной мерзлоте всего нужно 26 опор. На строительной площадке работает порядка 200-300 человек ежедневно — и даже суровой якутской зимой.

Проект использует технологию наплавных коффердамов, впервые применяемую в России. Эти гигантские стальные конструкции высотой более 17 метров создают сухие рабочие зоны прямо в русле реки, позволяя вести строительство при любых погодных условиях. Уже собран коффердам для бокового пилона, идёт сборка центрального — его установят после весеннего ледохода.

Ленский мост станет ключевым звеном транспортной системы Якутии, обеспечив круглогодичную связь столицы региона с федеральными трассами и открыв новые перспективы для экономического развития республики.

Строительство Ленского моста началось год назад. Основной этап строительства стартовал 17 октября 2024 года.

По концессионному соглашению между правительством республики и группой «ВИС» автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки.

