Kотенко Cергей Дорожное строительство

Возведена первая опора Ленского моста

© avatars.dzeninfra.ru

В Якутии завершили строительство первой опоры Ленского моста, до конца года будет готова вторая.

Первая опора возведена в составе левобережного автомобильного подхода моста. Её ростверк выполнен на свайном основании, состоящем из 18 буронабивных свай. Для устройства опоры высотой 9,5 м и шириной 13 м потребовалось почти 440 м3 бетона. Всего на левом берегу будет 4 опоры — свайные основания для них уже готовы, в ближайшее время начнётся возведение ростверка следующей опоры.

Первому в мире вантовому мосту на вечной мерзлоте всего нужно 26 опор. На строительной площадке работает порядка 200-300 человек ежедневно — и даже суровой якутской зимой.

Проект использует технологию наплавных коффердамов, впервые применяемую в России. Эти гигантские стальные конструкции высотой более 17 метров создают сухие рабочие зоны прямо в русле реки, позволяя вести строительство при любых погодных условиях. Уже собран коффердам для бокового пилона, идёт сборка центрального — его установят после весеннего ледохода.

Ленский мост станет ключевым звеном транспортной системы Якутии, обеспечив круглогодичную связь столицы региона с федеральными трассами и открыв новые перспективы для экономического развития республики.

Строительство Ленского моста началось год назад. Основной этап строительства стартовал 17 октября 2024 года.

По концессионному соглашению между правительством республики и группой «ВИС» автомобильный переход через реку Лену будет выполнен в виде трёхпилонной вантовой конструкции. Общая протяжённость мостового перехода составит 14,7 километра, в том числе с русловой частью длиной более 3 километров. Прогнозируется, что пропускная способность моста составит 6067 автомобилей в сутки.

https://ria.ru/...z373xs782918879

Источник: fedpress.ru

  • Нет аватара termometrix22.10.25 10:30:13

    Есть большие сомнения, что подрядчики могут завершить строительство всего моста до конца 2028 года.Но лучше поздно, чем никогда.

    • Нет аватара DimaY22.10.25 10:38:08

      Да, есть сомнения, первый коффердам планировали установить этим летом, перенесли это на следующий год. А следовательно и все остальные операции с главными опорами отложены, но между тем работы идут, объем работ достаточно большой.

      • Нет аватара termometrix22.10.25 11:29:09

        Надо отдать должное строителям,это во многом пионерский проект без аналогов в России и мире.Сложный объект.

        • Нет аватара DimaY22.10.25 11:59:37

          Проект очень сложный, учитывая климатические условия и ледоход такого масштаба. И строители ведут круглогодичную работу не смотря на очень низкие температуры зимой. Вечная мерзлота опять же. Хотелось бы конечно, чтобы все происходило быстро, очень этот мост нужен, но жизнь вносит свои коррективы. Если посмотреть, на то что уже сделано, то видно, что строители там не сидят без дела. Но все-таки может быть сдвижка сроков сдачи объекта.

