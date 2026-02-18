MAX
Nelton Авиация

Ил-114 справился с якутскими морозами

В Якутии успешно завершилась программа испытаний турбовинтового регионального самолета Ил-114-300 в условиях экстремально низких температур Республики Саха (Якутия).

Наземный комплекс испытаний включал в себя выхолаживание самолета в рамках процедуры длительной стоянки при температурах до -45 градусов по Цельсию. После выхолаживания испытательного борта специалисты АО «Ил» проверили корректность работы систем самолета, оборудования пассажирской кабины и внешнего светотехнического оборудования. В частности, в условиях низких температур проводились пуски силовой установки, проверялась работа шасси, противообледенительной системы и системы кондиционирования воздуха, проверялась работоспособность входных дверей и аварийных выходов самолета.

Ил-114-300 выполнил ряд испытательных полетов из аэропорта города Якутск, в ходе которых в условиях низких температур оценивалось функционирование системы управления самолетом, а также воздушного винта и системы флюгирования лопастей. Также была проведена оценка работоспособности бортового радиоэлектронного оборудования, радиосвязного оборудования и аппаратуры речевого оповещения после длительной стоянки самолета при низких температурах наружного воздуха.По завершении программы испытаний специалисты «Ил» провели презентацию самолета для местных авиакомпаний и авиационных властей. Ил-114-300 выполнил демонстрационный полет из аэропорта «Якутск», совершив посадку и взлет со снежного покрытия грунтовой взлетно-посадочной полосы аэропорта «Маган».

  Tevton 18.02.26 18:59:43

    Такие новости не могут не радовать.
    Подтверждение конструкторских решений и технических характеристик на лицо.
    Остальное покажет эксплуатация

  Tevton 18.02.26 21:36:08

    После завершения испытаний в Якутии остались несколько видов испытаний для расширения эксплуатационной карты самолёта и снятия ограничений.
    — Испытания в условиях естественного обледенения в Архангельской области. Планируются лётные сертификационные испытания, чтобы подтвердить работоспособность самолёта в условиях обледенения.
    — Испытания в аэропорту Сабетта (Ямал). Здесь проведут наземные и лётные оценки для подтверждения возможности базирования и эксплуатации самолёта в высоких географических широтах.
    — Испытания в условиях прогнозируемой грозовой деятельности. Планируются ближе к маю 2026 года.

    Также имеются упоминания о проведении ряда специальных сертификационных программ.

    Цель этих испытаний — снять все ограничения, которые могли бы помешать эффективной коммерческой эксплуатации Ил-114-300 к моменту начала поставок.

    К лётным испытаниям подключены два опытных самолёта, ещё один проходит испытания на земле. Основная сертификационная программа была завершена в 2025 году, а текущие испытания направлены на расширение карты данных и демонстрацию режимов, которые ранее не были оценены авиационными властями.

    К концу лета 2026 года планируется завершить весь необходимый комплекс испытаний и сделать самолёт готовым к регулярным рейсам.

    Будем надеяться, что поводов ещё сдвигать сроки больше не будет.

