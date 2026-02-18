В Якутии успешно завершилась программа испытаний турбовинтового регионального самолета Ил-114-300 в условиях экстремально низких температур Республики Саха (Якутия).
Наземный комплекс испытаний включал в себя выхолаживание самолета в рамках процедуры длительной стоянки при температурах до -45 градусов по Цельсию. После выхолаживания испытательного борта специалисты АО «Ил» проверили корректность работы систем самолета, оборудования пассажирской кабины и внешнего светотехнического оборудования. В частности, в условиях низких температур проводились пуски силовой установки, проверялась работа шасси, противообледенительной системы и системы кондиционирования воздуха, проверялась работоспособность входных дверей и аварийных выходов самолета.
Ил-114-300 выполнил ряд испытательных полетов из аэропорта города Якутск, в ходе которых в условиях низких температур оценивалось функционирование системы управления самолетом, а также воздушного винта и системы флюгирования лопастей. Также была проведена оценка работоспособности бортового радиоэлектронного оборудования, радиосвязного оборудования и аппаратуры речевого оповещения после длительной стоянки самолета при низких температурах наружного воздуха.По завершении программы испытаний специалисты «Ил» провели презентацию самолета для местных авиакомпаний и авиационных властей. Ил-114-300 выполнил демонстрационный полет из аэропорта «Якутск», совершив посадку и взлет со снежного покрытия грунтовой взлетно-посадочной полосы аэропорта «Маган».
