В Московской области открыт новый центр материнства и детства

В центре материнства и детства в Сергиевом Посаде родился первый ребенок, роды прошли в штатном режиме.Центр в Сергиевом Посаде был построен в рамках областной программы развития здравоохранения. Учреждение рассчитано на 150 коек, консультативно-диагностический центр в смену принимает до 250 посетителей. Мощность составляет порядка 2,7 тысячи родов в год, существует возможность увеличения до 3 тысяч родов в год.

Пост сделан благодаря работе блогера Сергей Котенко !

https://sdelanounas.ru/blogs/101001/