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Медучреждения

В Московской области открыт новый центр материнства и детства

  •  © mosreg.ru

В центре материнства и детства в Сергиевом Посаде родился первый ребенок, роды прошли в штатном режиме.Центр в Сергиевом Посаде был построен в рамках областной программы развития здравоохранения. Учреждение рассчитано на 150 коек, консультативно-диагностический центр в смену принимает до 250 посетителей. Мощность составляет порядка 2,7 тысячи родов в год, существует возможность увеличения до 3 тысяч родов в год.

  •  © mosreg.ru

Пост сделан благодаря работе блогера Сергей Котенко !

https://sdelanounas.ru/blogs/101001/

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/ministerstvo-zdravoohraneniya/pervyy_rebenok_rodilsya_v_centre_materinstva_i_detstva_v_sergievom_posade_3922

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Московская область
  • Нет аватара termometrix
    10.12.1721:37:52

    В ходе традиционного ежемесячного разговора с жителями Подмосковья ключевыми стали темы здравоохранения, экономики, экологии, строительства дорог и ФОКов.

    Работа перинатальных центров

    В начале эфира губернатор поздравил жителей Сергиева Посада с открытием Центра материнства и детства. Это пятое подобное медучреждение, построенное на территории региона в рамках указов президента, отмечается в материале.

    «В этом году это самая масштабная программа, которую мы завершаем даже немного досрочно — все пять центров материнства и детства работают. В Щелкове, Коломне, Наро-Фоминске, Сергиевом Посаде, Раменском они оказывают высококлассные услуги по рождению детей. Теперь важно отладить их работу, чтобы к нам приезжали рожать в эти высококлассные центры не только из Подмосковья, но и из других территорий. Центры оснащены всем необходимым оборудованием, но самое главное — нам удалось привлечь врачей, именно они определяют результат», — сказал Андрей Воробьёв.

     http://inlubertsy.ru/novo...or-podvyol-itogi-noyabrya 

    #985340
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