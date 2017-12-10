Доля современных образцов военной техники в Южном военном округе выросла до 63%

С начала 2017 года в войска Южного военного округа (ЮВО) поставлено более 1,7 тысяч единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники, сообщил представитель ЮВО. «Это позволило довести долю современных образцов до 63%, в том числе в Сухопутных войсках — 79%, в ВКС — 71%, в ВМФ — 40%", — отметил он. По его словам, в ходе перевооружения продолжается поступление в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых соединений и зарубежных военных баз современных танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А. В Сухопутные войска, береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения спецназа Южного военного округа в текущем году с заводов — изготовителей поступило более 800 единиц современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной техники и другой специальной техники. Авиационные и вертолетные соединения и воинские части ЮВО по гособоронзаказу с начала года получили около 10 единиц авиационной техники. Всего планируется к получению около 30 самолетов и вертолетов, таких как самолеты Су-25СМ и ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник». «До конца 2020 года в войсках ЮВО планируется довести долю современных образцов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющим до 70%, а по некоторым образцам до 100%.