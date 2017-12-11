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Армия и Флот

«Алюминиевый ковер» дает войскам России некоторую гибкость

  •  © politros.com

Инженерные войска России разработали комплекс развертывания временных дорог (КВД), который позволяет танкам и другим бронемашинам преодолевать сложные участки ландшафта.

Чтобы справиться с природными «преградами» ландшафта в виде грязи, топи или болта российские военные разработали специальный комплекс развертывания временных дорог. Если во время Второй мировой войны танк, застрявший в грязи, оставляли и продолжали наступление, то сегодня у русских есть КВД.

©Видео с youtube.com

Российские инженеры проектируют свои автомобили, чтобы они могли функционировать в условиях тяжелой проходимости. Во время «распутицы» дороги становятся практически непроходимыми, и русские военные используют комплекс развертывания временных дорог, который представляет собой транспортное средство КамАЗ, который с помощью электродвигателя. выкатывает алюминиевый «ковер» по которому проезжает техника.

Министерство обороны России уже провело предварительные испытания с использованием двухметрового болота и колонны тяжелых гусеничных машин, которые без осложнений пересекли проблемный участок дороги. «Железный ковер» дает войскам России некоторую гибкость и тактическое преимущество. Таким образом, решение Минобороны заключается в том, чтобы развернуть временную дорогу, проехать по ней без потерь техники и снаряжения, а затем свернуть обратно.

https://politros.com/armiya/104708/

армия
  • Комментарий удален
  • lants lants
    11.12.1713:19:38

    Предполагается, что Камаз проедет (что бы коврик постелить) там где танк не проходит?

    Или он задним ходом (по расстилаемому перед собой ковру) едет?

    -----

    Я иду по ковру, вы идете пока врете…

    UPD: Пардон, у меня ролик не отработал    

    Отредактировано: lants~13:36 11.12.17
    #985591
    • Е.Юрий Е.Юрий
      11.12.1714:30:54

      КАМАЗ легче, да и едет он по дороге, которую сам сделал. А такой «рулончик» можно поместить на любую платформу — хоть на гусеницы, хоть на СВП, хоть на болотоход.

      Отредактировано: Е.Юрий~14:31 11.12.17
      #985623
  • Е.Юрий Е.Юрий
    11.12.1714:35:17

       

    #985626
  • Нет аватара Cinik
    11.12.1714:45:53

    Просто шикарный пример того, как креативный перевод может превратить адекватный иностранный текст в юмореску.

    #985631
  • pallman pallman
    11.12.1718:44:51

    Ух ты, он еще и многоразовый. Я сначала подумал, что танки и колеса тягачей от него месиво алюминия оставят. Ан вон оно как. Беру свои мысли обратно    

    #985754
  • Василий Баранов Василий Баранов
    11.12.1718:47:28

    8 тонн алюминия!

    И чего я там не прапор!   

    Отредактировано: Василий Баранов~19:24 11.12.17
    #985757
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