«Алюминиевый ковер» дает войскам России некоторую гибкость
Инженерные войска России разработали комплекс развертывания временных дорог (КВД), который позволяет танкам и другим бронемашинам преодолевать сложные участки ландшафта.
Чтобы справиться с природными «преградами» ландшафта в виде грязи, топи или болта российские военные разработали специальный комплекс развертывания временных дорог. Если во время Второй мировой войны танк, застрявший в грязи, оставляли и продолжали наступление, то сегодня у русских есть КВД.
©Видео с youtube.com
Российские инженеры проектируют свои автомобили, чтобы они могли функционировать в условиях тяжелой проходимости. Во время «распутицы» дороги становятся практически непроходимыми, и русские военные используют комплекс развертывания временных дорог, который представляет собой транспортное средство КамАЗ, который с помощью электродвигателя. выкатывает алюминиевый «ковер» по которому проезжает техника.
Министерство обороны России уже провело предварительные испытания с использованием двухметрового болота и колонны тяжелых гусеничных машин, которые без осложнений пересекли проблемный участок дороги. «Железный ковер» дает войскам России некоторую гибкость и тактическое преимущество. Таким образом, решение Минобороны заключается в том, чтобы развернуть временную дорогу, проехать по ней без потерь техники и снаряжения, а затем свернуть обратно.
- Константин Курсиков
- 11.12.201712:54
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