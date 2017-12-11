«Алюминиевый ковер» дает войскам России некоторую гибкость

Инженерные войска России разработали комплекс развертывания временных дорог (КВД), который позволяет танкам и другим бронемашинам преодолевать сложные участки ландшафта.

Чтобы справиться с природными «преградами» ландшафта в виде грязи, топи или болта российские военные разработали специальный комплекс развертывания временных дорог. Если во время Второй мировой войны танк, застрявший в грязи, оставляли и продолжали наступление, то сегодня у русских есть КВД.

©Видео с youtube.com

Российские инженеры проектируют свои автомобили, чтобы они могли функционировать в условиях тяжелой проходимости. Во время «распутицы» дороги становятся практически непроходимыми, и русские военные используют комплекс развертывания временных дорог, который представляет собой транспортное средство КамАЗ, который с помощью электродвигателя. выкатывает алюминиевый «ковер» по которому проезжает техника.

Министерство обороны России уже провело предварительные испытания с использованием двухметрового болота и колонны тяжелых гусеничных машин, которые без осложнений пересекли проблемный участок дороги. «Железный ковер» дает войскам России некоторую гибкость и тактическое преимущество. Таким образом, решение Минобороны заключается в том, чтобы развернуть временную дорогу, проехать по ней без потерь техники и снаряжения, а затем свернуть обратно.