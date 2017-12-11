Завершен очередной этап расширения трубопроводной системы ВСТО: запущены три нефтеперекачивающие станции (НПС) в Иркутской области, и еще одна — в Амурской. Новые мощности позволяют поднять производительность нефтепровода на участке Тайшет — Сковородино до 70 миллионов тонн в год, а на участке Сковородино — Козьмино до 44 миллионов тонн. Впереди финальная стадия расширения, в ходе которой на участке от Тайшета до Козьмино появится еще шесть новых нефтеперекачивающих станций.

Оправданные ожидания

Сейчас мало кто помнит ту критику, которая обрушилась на проект «Восточная Сибирь — Тихий океан» в начале его реализации: о том, что проект преждевременный, и на него не хватит нефти; о том, что он несет угрозу экологической безопасности и бесполезен для регионов… Но нефтепровод построили, и объективная реальность быстро заставила критиков замолчать.

Сегодня Восточносибирский проект «Транснефти» — одно из самых востребованных у российских нефтяников направлений транспортировки нефти. Трубопроводная система ВСТО оборудована самыми передовыми средствами защиты, которые минимизируют экологические риски. Что касается нехватки нефти, то ученые все уверенней говорят об огромном потенциале Восточной Сибири, а нефтяные компании не устают это доказывать, год за годом увеличивая объемы добычи углеводородов. При этом они не только осваивают «советское» наследие, но и ведут разведку новых месторождений и нефтяных пластов.

Стоит напомнить, что изначально увеличить производительность нефтепровода до 80 миллионов тонн компания планировала не ранее 2030 года. Но заинтересованность стран Азиатско-Тихоокеанского региона в российской нефти и активное развитие Восточной Сибири двигает реализацию проекта на более ранние сроки. Принята и успешно реализуется новая концепция развития. Сегодня расширение ТС ВСТО выходит на финальную стадию.

Опять тройка

В 2015 году после сдачи трех НПС на территории Республики Саха (Якутия) производительность трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» достигла 58 миллионов тонн в год. На следующем этапе расширения ТС ВСТО-1 предполагалось построить еще три НПС, но уже в Иркутской области. Одновременно со строительством компания взялась за реконструкцию систем электроснабжения и модернизацию оборудования действующих станций. Исполнители остались те же — инвестором выступала компания «Транснефть — Восток», а техническая реализация проекта была возложена на ЦУП ВСТО.

Чтобы построить станции, потребовалось два года. Различия в сложности строительства определялись дальностью размещения — чем дальше на Восток, тем сложнее. Сегодняшние стройки ни в какое сравнение не идут с первыми этапами реализации ТС ВСТО: вдоль нефтепровода теперь проложены электросети, есть связь, и вдольтрассовый проезд с обустроенными переправами через реки — конечно, не асфальтированный хайвей, но добротная дорога, приспособленная для круглогодичного использования. Да и опыт строительства в экстремальных условиях, приобретенный компанией за это время, огромен. При этом различия объектов по сложности реализации остаются весьма существенными, и связаны в первую очередь с транспортной доступностью.

Чем дальше, тем сложнее

Наиболее удобная в плане логистики — НПС № 3, расположенная в районе поселка Вихоревка. Близость к железнодорожным путям и небольшое транспортное плечо до стройплощадки позволяло вести работы на станции практически с колес, и подвозить материалы по мере надобности в любое время года. Вторая площадка НПС № 6 расположилась в 100 километрах от Усть-Кута — материалы доставлялись по железной дороге на станцию Лена, и дальше по вдольтрассовому проезду к месту стройки.

27 нефтеперекачивающих станций участвуют в перекачке нефти на участке Тайшет — Сковородино — Козьмино

Сложнее всего было при строительстве НПС № 9. Площадка расположена в Киренском районе Иркутской области среди тайги. Вся транспортная инфраструктура — вдольтрассовый проезд. До Киренска — ближайшего крупного населенного пункта, более 200 километров. Поэтому основной объем грузов был доставлен в период навигации по Лене, а также по зимникам. На НПС № 9 строителям пришлось связывать инфраструктуру станции с уже существующей площадкой линейной эксплуатационной службы.

Реконструкция и модернизация

Если на предыдущих этапах расширения строительство станций было главной и, по сути, единственной задачей, то в программе 2015-2017 годов прибавился большой объем работы на уже существующих объектах по реконструкции систем электроснабжения и модернизации оборудования. Параллельно строительным работам на площадках станций предприятие ЦУП ВСТО реконструировало системы электроснабжения на НПС № 8 и НПС № 10. Там поставили более мощные трансформаторы, а подстанцию на НПС № 8 перевели на более высокий класс напряжения 220 кВ. Кроме того, от подстанции «Пеледуй» построили две одноцепные линии 220 кВ протяженностью 114 километров каждая. На головной НПС № 1 в Тайшете к энергетической инфраструктуре прибавилась 16-километровая воздушная линия напряжением 35 кВ.

Большой объем работы по строительству и реконструкции электросетевых объектов выполнен «Транснефтью» в сотрудничестве с сетевыми компаниями. «ФСК ЕЭС» построена и введена подстанция 500 кВ «Усть-Кут» для электроснабжения объектов НПС № 6. Завершается реконструкция подстанций при НПС № 15 и НПС № 16. Компания «ИЭСК» выполнила расширение Братского переключательного пункта для электроснабжения объектов НПС № 3, и реконструировала подстанцию 500 кВ «Озерная» для увеличения надежности электроснабжения ГНПС «Тайшет».

Также реконструирована система защиты нефтепровода от превышения давления. Эти работы начались весной 2016 года. На семи действующих перекачивающих станциях установили автоматизированные программно-технические комплексы контроля и управления насосными агрегатами и запорными устройствами нефтепровода, возвели резервуары аварийного сброса нефти, узлы предохранительных устройств и пр.

5 нефтеперекачивающих станций ТС ВСТО имеют резервуарные парки

Вместе с ЦУП ВСТО в модернизации оборудования участвовали производственные подразделения «Транснефть — Восток». Более чем на 50 насосных агрегатах, задействованных в перекачке нефти, для повышения их производительности провели замену роторов на новые с увеличенным диаметром рабочих колес. Кстати, по словам специалистов предприятия, такая замена не только позволила увеличить мощность станций, но и поднять их КПД, что в свою очередь позволило оптимизировать расходы на транспортировку и снизить затраты на электроэнергию.

В сторону Поднебесной

Поставлена точка и в расширении российской части нефтепровода Сковородино — Мохэ, неотъемлемой части ТС ВСТО-1. Напомним, что увеличение производительности нефтепровода ведется в рамках межправительственного соглашения между Россией и КНР. Работы здесь начались в 2014 году и были разделены на четыре этапа. В ходе первого — на НПС № 21 в Сковородино установили дополнительный магистральный насосный агрегат. На втором этапе реконструировали приемо-сдаточный пункт «Джалинда» на берегу Амура: установили дополнительную линию системы измерений количества и качества нефти, доработали системы автоматики и управления. В прошлом году завершено расширение резервуарного парка на НПС № 21, построен резервуар объемом в 50 тысяч кубометров, в этом году закончено строительство двух резервуаров таким же объемом на ГНПС № 1 в Тайшете. В итоге объемы резервуарных парков на станциях увеличились до 500 и 400 тысяч кубов соответственно.

Осенью пришла хорошая новость — китайские партнеры завершили работы на своей территории, построив вторую ветку нефтепровода Мохэ-Дацин. С 2018 года производительность нефтепровода составит 30 миллионов тонн в год, и поставки в КНР по трубопроводу Сковородино — Мохэ будут увеличены.

К Тихому океану

В 2014 году активизировались работы по расширению на втором участке ТС ВСТО: Сковородино — Козьмино. Все началось с модернизации станций. Первый этап включал техническое перевооружение НПС № 24, 27, 30, который «Транснефть — Дальний Восток» завершило к концу 2015 года. Одновременно такие же работы предприятие «Транснефть — Восток» провело на НПС № 21. Модернизация магистральных насосных агрегатов позволила поднять общую производительность нефтепровода до 35 миллионов тонн, обеспечив тем самым в 2015 году поставки нефти не только в порт Козьмино, но и на подключенный к трубопроводной системе Хабаровский НПЗ.

В том же году в районе поселка Архара началось строительство первой нефтеперекачивающей станции расширения ТС ВСТО-2. Сейчас НПС № 29 полностью готова к вводу, ее запуск увеличивает пропускную способность трубопроводной системы ВСТО на участке Сковородино — Козьмино до 36,7 миллиона тонн нефти в год.

Не обошла реконструкция и конечную точку нефтепровода. В районе Находки на территории нефтяного морского терминала «Транснефть — Порт Козьмино» вело свои работы. В 2015 году произвели дноуглубление второго причала и реконструкцию подходной дамбы, в конце 2016-го причал стал принимать суда дедвейтом до 150 тысяч тонн. В октябре этого года нефтепорт закончил строительство двух дополнительных резервуаров объемом 50 тысяч кубов каждый, и объем нефтебазы вырос до 600 тысяч кубометров.

600 тысяч кубометров — объем нефтебазы «Транснефть — Порт Козьмино»

И снова в бой

Теперь «Транснефть» приступает к следующему этапу расширения. Чтобы довести мощность трубопроводной системы ВСТО на участке Тайшет — Сковородино до проектной, предстоит построить еще три перекачивающие станции в Иркутской области. Подготовка к строительным работам началась, на площадке НПС № 7 уже идет строительство энергообъектов. Еще две станции будут строиться с нуля. Что касается НПС № 7, то на месте строительства уже разместилась линейная эксплуатационная служба. Там же находится пункт приема и сдачи нефти Иркутской нефтяной компании, поставляющей нефть с Ярактинского месторождения. В ноябре на головной станции ТС ВСТО в Тайшете предприятие начало строительство резервуара объемом 50 тысяч кубов.

1,4 миллиона кубометров — общий объем резервуарного парка для хранения товарной нефти

В активную фазу вступает расширение ТС ВСТО-2. В декабре 2017 года начинается строительство НПС № 23, 26 и 32, а также реконструкция действующей НПС № 27. На ней возведут два резервуара по 50 тысяч кубометров и сопутствующие объекты — два РВС-5000 для аварийного сброса нефти и подпорную насосную на четыре агрегата.

В 2018 году «Транснефть — Дальний Восток» продолжит работы на действующих объектах. Начнется реконструкция НПС № 34 и 41, на них построят дополнительные резервуары противопожарного запаса воды. На НПС № 34 также будет проведено расширение пропускной способности узлов предохранительных клапанов. Параллельно предприятие продолжит модернизацию существующих объектов. На девяти нефтеперекачивающих станциях заменят роторы магистральных насосов. Больший диаметр колес позволит повысить производительность агрегатов. Увеличить мощности восточного нефтепровода намерены не только за счет технологии, но и вводом противотурбулентных присадок. Первая установка появилась в 2016 году на НПС № 27, до 2020 года оборудование установят еще на нескольких станциях.

К 2020 году все основные работы по расширению ТС ВСТО на всем протяжении нефтепровода планируется завершить, после чего производительность ВСТО-1 возрастет до 80 миллионов тонн в год, ВСТО-2 — до 50 миллионов тонн.