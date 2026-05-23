Газпром нефть запустила нефтяную инфраструктуру Чонской группы месторождений
Группа Газпром начала полномасштабную добычу нефти на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири.Торжественная церемония запуска нефтяной инфраструктуры Чонских месторождений состоялась 22 мая 2026 г.
Чона стартовала
Разработкой Чонской группы месторождений занимается Газпром нефть. Основное месторождение кластера — Игнялинское нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) — было введено в пробную эксплуатацию в июне 2016 г., а полномасштабноме развитие Чонского кластера стартовала в марте 2024 г.Для ранней добычи на Игнялинском НГКМ были задействованы мобильные комплексы освоения скважин и организована транспортировка сырья автотранспортом до установки подготовки нефти (УПН) расположенного поблизости Чаяндинского НГКМ. Сейчас введена основная нефтяная инфраструктура Чонского кластера.Введенный в эксплуатацию производственный комплекс включает свыше 150 инфраструктурных объектов. Самые крупные из них:
- установка подготовки нефти (УПН),
- нефтепровод и приемо-сдаточный пункт (ПСП),
- 2 электростанции собственных нужд.
Подготовленная нефть поступает на ПСП и далее направляется в систему магистральных нефтепроводов (МНП) Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). После выхода комплекса на полную мощность в 2027 г. в МНП ВСТО будет поставляться до 2 млн т/год нефти.
Проект по строительству нефтяной инфраструктуры Чонского проекта был реализован в сжатые сроки — всего за 2 года, что в 3 раза быстрее общеотраслевых сроков. Такой темп
- нефтенасыщенные пласты отличаются низкой пластовой температурой,
- сами залежи сверхтонкие,
- характеризуются высокой засолоненностью.
Решение этих задач потребовало применения передовых решений. На этапе разведки были проведены 3D сейсмо- и электроразведка на площади свыше 3 тыс. км2 при общей площади участков 6,8 тыс.км2. Для освоения запасов была создана цифровая геолого-гидродинамическая модель залежей, позволившая подобрать эффективные инструменты для добычи — высокотехнологичные горизонтальные скважины и многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП).Кроме того впервые в России была применена роботизированная установка для бурения скважин на суше, что ускорило работы на 1/3. Бурение круглосуточно сопровождалось из цифрового центра Газпром нефти в Тюмени.
