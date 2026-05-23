Группа Газпром начала полномасштабную добычу нефти на Чонской группе месторождений в Восточной Сибири.Торжественная церемония запуска нефтяной инфраструктуры Чонских месторождений состоялась 22 мая 2026 г.

Чона стартовала

Разработкой Чонской группы месторождений занимается Газпром нефть . Основное месторождение кластера — Игнялинское нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ ) — было введено в пробную эксплуатацию в июне 2016 г. , а полномасштабноме развитие Чонского кластера стартовала в марте 2024 г .Для ранней добычи на Игнялинском НГКМ были задействованы мобильные комплексы освоения скважин и организована транспортировка сырья автотранспортом до установки подготовки нефти (УПН ) расположенного поблизости Чаяндинского НГКМ. Сейчас введена основная нефтяная инфраструктура Чонского кластера.Введенный в эксплуатацию производственный комплекс включает свыше 150 инфраструктурных объектов. Самые крупные из них:

установка подготовки нефти (УПН ),

нефтепровод и приемо-сдаточный пункт (ПСП ),

2 электростанции собственных нужд.

Подготовленная нефть поступает на ПСП и далее направляется в систему магистральных нефтепроводов (МНП ) Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО ). После выхода комплекса на полную мощность в 2027 г. в МНП ВСТО будет поставляться до 2 млн т/год нефти.

Проект по строительству нефтяной инфраструктуры Чонского проекта был реализован в сжатые сроки — всего за 2 года, что в 3 раза быстрее общеотраслевых сроков. Такой темп в т. ч. был обеспечен за счет поставки сложного технологического оборудования отечественными предприятиями в максимальной заводской готовности, в виде блочно-модульных конструкций. Это позволило сократить площадь и металлоемкость застройки, минимизировать воздействие инфраструктуры на многолетнемерзлые грунты

Подготовленная нефть поступает на ПСП и далее направляется в систему магистральных нефтепроводов ( МНП ) Восточная Сибирь — Тихий океан ( ВСТО ). После выхода комплекса на полную мощность в 2027 г. в МНП ВСТО будет поставляться до 2 млн т/год нефти.

Проект по строительству нефтяной инфраструктуры Чонского проекта был реализован в сжатые сроки — всего за 2 года, что в 3 раза быстрее общеотраслевых сроков. Такой темп в т. ч. был обеспечен за счет поставки сложного технологического оборудования отечественными предприятиями в максимальной заводской готовности, в виде блочно-модульных конструкций. Это позволило сократить площадь и металлоемкость застройки, минимизировать воздействие инфраструктуры на многолетнемерзлые грунты. Сложный проект с большими перспективнымиЧонский кластер включает в себя Игнялинский, Тымпучиканский и Вакунайский участки недр в Иркутской области и республике Саха (Якутия). Геологические запасы нефти Чонской группы месторождений превышают 1,3 млрд т, газа — 500 млрд м3 газа.Участки недр Чонского кластера находятся неподалеку от Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ ) и вблизи с МНП ВСТО и магистральным газопроводом (МГП) Сила Сибири-1, что сделало проект крайне привлекательным с точки зрения логистики, но геологические сложности потребовали особого подхода.На участках Чонского кластера нефть залегает в породах со сложным строением:

нефтенасыщенные пласты отличаются низкой пластовой температурой,

сами залежи сверхтонкие,

характеризуются высокой засолоненностью.

Решение этих задач потребовало применения передовых решений. На этапе разведки были проведены 3D сейсмо- и электроразведка на площади свыше 3 тыс. км2 при общей площади участков 6,8 тыс.км2. Для освоения запасов была создана цифровая геолого-гидродинамическая модель залежей, позволившая подобрать эффективные инструменты для добычи — высокотехнологичные горизонтальные скважины и многостадийный гидроразрыв пласта (МГРП).Кроме того впервые в России была применена роботизированная установка для бурения скважин на суше, что ускорило работы на 1/3. Бурение круглосуточно сопровождалось из цифрового центра Газпром нефти в Тюмени.