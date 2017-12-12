Малогабаритные станции РЭБ «Лесочек» поступили в Приамурское объединение ВВО

В общевойсковую армию Восточного военного округа (ВВО), дислоцированную в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае, поступила большая партия малогабаритных станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нового поколения — «Лесочек», сообщает во вторник пресс-служба ВВО. Комплекс «Лесочек» предназначен для защиты подразделений от радиоуправляемых фугасов, а также других средств поражения, в основе которых используются радиоэлектронные каналы. Кроме того, станцию можно использовать в гражданских целях — для постановки «зоны молчания» сотовых телефонов, которая обеспечит антитеррористическую безопасность массовых мероприятий, говорится в сообщении. «Благодаря малым габаритам станции, ее можно применять не только на любой боевой технике, но и в пешем порядке», — говорится в сообщении. По своей эффективности и удобству «Лесочек» существенно превосходит ранее выпускавшиеся комплексы за счет того, что в нем в три раза расширен рабочий диапазон частот и применены новые способы формирования помех. Отмечается, что военнослужащие объединения приступят к эксплуатации новых средств РЭБ в ближайшее время.