Новая школа открылась в Ингушетии

Новая общеобразовательная школа на 700 учащихся открылась 12 декабря в г. Назрань.

Школу на 704 учащихся построили в районе новостроек города. Открытие нового образовательного учреждения позволит создать дополнительно 120 постоянных рабочих мест и разгрузить существующие школы города.

Трёхэтажное здание школы состоит из пяти блоков, в которых расположились актовый и спортивный залы, пищеблок, столовая, библиотека, читальный зал, оборудованные кабинеты физики и химии, два лифта.

На строительство новой школы было направлено более 300 млн рублей.

Во дворе отведена территория для спортивного поля и четырех спортивных площадок.

До конца этого года планируется создать несколько тысяч новых учебных мест. В разных городах и селах республики в этом году завершится строительство шести школ, трех детсадов и одного многопрофильного образовательного учреждения. Открытием этих объектов республиканские власти Ингушетии планируют создать для учащихся и дошкольников порядка 6 тыс.новых мест.

В 2018 году в регионе планируется начать строительство двух общеобразовательных учреждений в рамках федеральной программы «Школа-2025».