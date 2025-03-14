В Магасе Ингушетии состоялось открытие новой школы

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В прибрежно-парковой зоне г. Магас состоялось долгожданное открытие школы № 3, рассчитанной на 704 учащихся.

Новое учебное заведение оснащено современным оборудованием, которое обеспечит высокий уровень обучения и развития наших детей. В здании расположены актовый зал, кабинеты химии, биологии, физики, информатики и иностранных языков, а также мастерские по металлу и дереву, просторная библиотека с читальным залом и кабинет кулинарии, кройки и шитья.

В школе имеется медицинский блок с кабинетом врача, процедурным и стоматологическим кабинетами и столовая с обеденным залом на 174 посадочных места.

© magas.bezformata.com

Для занятий физической культурой предусмотрены универсальная спортивная площадка, которая включает в себя поле для футбола и баскетбола, и отдельная площадка для младших школьников. Спортивный зал площадью 278 кв. м оснащен душевыми для девочек и мальчиков.

© magas.bezformata.com

© magas.bezformata.com

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