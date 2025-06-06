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Bionysheva_Elena 06 июня 2025, 08:09 10 Детские сады и школы

Новую школу на 420 мест открыли в селе Верхние Ачалуки (Ингушетия).

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 © национальныепроекты.рф

Новую школу на 420 мест открыли в селе Верхние Ачалуки в Ингушетии. Учебное заведение построено в рамках нацпроекта «Образование».

В школе оборудованы профильные кабинеты для углубленного изучения предметов, библиотека с читальным залом, актовый и спортивный залы, современные пищеблок и медицинский блок, сообщают национальныепроекты.рф.

 © национальныепроекты.рф

Также в учреждении работают мастерские по обработке металла и дерева, кабинеты кулинарии, кройки и шитья. На прилегающей территории обустроены баскетбольная и волейбольная площадки, а также футбольное поле.

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Источник: национальныепроекты.рф

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Новая школа, Ингушетия
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