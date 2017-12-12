В Санкт-Петербурге построены пять новых детских садов

Новый детский сад в Выборгском районе Петербурга рассчитан на 220 мест. В трехэтажном здании есть все необходимые помещения: кухонный блок, медкабинет, залы для занятий спортом и музыкой, студия для рисования и даже бассейн. Рядом 12 детских площадок с навесами и спортивные зоны.

Две недели назад в Выборгском районе сдано ещё одно новое дошкольное учреждение также на 220 воспитанников.

В Приморском районе построен новый детский сад на 140 мест.

В Красногвардейском районе введены в эксплуатацию два детских сада на 240 мест каждый.