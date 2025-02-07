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Roman Wyrzykowski 07 февраля 2025, 20:41 13602 Авиация

Ростех получил сертификат типа на первый отечественный двигатель для легких вертолетов.

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ОДК получила сертификат типа на авиадвигатель ВК-650 В для легких вертолетов. Силовые установки такого класса в России ранее не производились. Мотор готов к серийному производству и может эксплуатироваться в составе перспективных отечественных и зарубежных летательных аппаратов легкого класса — взлетной массой до 4 тонн.

«Авиационный двигатель — самая сложная часть в составе воздушного судна. Разработка и сертификация ВК-650 В были осуществлены в рекордные сроки — всего за 5 лет. Потребность в таких силовых установках с введением санкций и уходом зарубежных поставщиков очень высока. Сегодня можно констатировать, что наши двигателестроители справились с этой сложной задачей. Наряду с новыми моторами для тяжелых и средних машин в линейке теперь есть свой, отечественный двигатель для легких вертолетов. То есть санкции не смогли уничтожить „Ансат“ и другие наши перспективные программы».

ВК-650 В установка заменит иностранные аналоги и предназначена для вертолетов «Ансат» и Ка-226Т.Церемония вручения сертификата прошла на предприятии ОДК-Климoв в Санкт-Петербурге, где разработан и будет серийно выпускаться двигатель.

Фото: Минпромторг России

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Источник: https://t.me/uecrus_official/758

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ОДК, ВК-650В, ОДК-Климoв, Санкт-Петербург
  • Нет аватара vlTepes
    08.02.2510:58:01

    Ресурс пока всего 75 часов, но главное дело идет

    Хотя еще недавно казалось, что это будет такой же вечный долгострой как и ВК-800

    #1296623
    • Нет аватара a991ru
      08.02.2511:07:33

      А разве при получении сертификата типа нет требований к минимальному ресурсу двигателя?

      #1296626
      • Нет аватара vlTepes
        08.02.2511:18:48

        А разве при получении сертификата типа нет требований к минимальному ресурсу двигателя?

        Могу ошибаться (не специалист в данной области) — есть требование гарантировать безопасную работу в заявленный в тех карте к сертификату ресурс — раз в сертификате заявлены 75 часов, значит двигатель подтвердил эти данные на стенде (по факту должен был больше наработать)

        #1296628
    • Сергей Турчин Сергей Турчин
      08.02.2514:27:22

      С примерно такого ресурса начинают почти все двигатели, например НК-12 в начале 50-х имел ресурс 100 часов, далее достиг 5000 часов, а на газоперекачке двигатель на его основе имеет ресурс 50-100 тыс. часов. То же самое было с ресурсом АЛ-31 на Су-27 — он прошел госиспытания с ресурсом 50 часов, затем было 500, затем 1000, далее 1500 и т. д.

      Повышение ресурса может дать только его эксплуатация, слабые места будут дорабатываться на осное ее. Несмотря на всю мощь современных компьютеров ресурс у новых двигателей не бывает тысячи или десятки тысяч часов сразу.

      #1296630
    • user78 user78
      08.02.2519:19:30

      Ресурс пока всего 75 часов, но главное дело идет

      Это начальный ресурс для ускорения первой сертификации. К началу массового серийного производства планируется 600 часов, затем 4500-9000 часов:

      По завершении сертификации ВК-650 В должен получить ресурс в 600 часов, а в дальнейшем планируется перейти на эксплуатацию по состоянию с ресурсом основных деталей горячей части в 4500 часов или 3000 циклов. По деталям холодной части — до 9000 часов или 6000 циклов.

      Аналогично и с другими двигателями, всегда на испытаниях прототипов начальный ресурс ниже чем тот, который потом у серийных изделий.

      Отредактировано: user78~19:19 08.02.25
      #1296639
  • Андрей Захарченко Андрей Захарченко
    08.02.2515:34:05

    Отлично!

    #1296632
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