Ростех получил сертификат типа на первый отечественный двигатель для легких вертолетов.Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
ОДК получила сертификат типа на авиадвигатель ВК-650 В для легких вертолетов. Силовые установки такого класса в России ранее не производились. Мотор готов к серийному производству и может эксплуатироваться в составе перспективных отечественных и зарубежных летательных аппаратов легкого класса — взлетной массой до 4 тонн.
«Авиационный двигатель — самая сложная часть в составе воздушного судна. Разработка и сертификация ВК-650 В были осуществлены в рекордные сроки — всего за 5 лет. Потребность в таких силовых установках с введением санкций и уходом зарубежных поставщиков очень высока. Сегодня можно констатировать, что наши двигателестроители справились с этой сложной задачей. Наряду с новыми моторами для тяжелых и средних машин в линейке теперь есть свой, отечественный двигатель для легких вертолетов. То есть санкции не смогли уничтожить „Ансат“ и другие наши перспективные программы».
ВК-650 В установка заменит иностранные аналоги и предназначена для вертолетов «Ансат» и Ка-226Т.Церемония вручения сертификата прошла на предприятии ОДК-Климoв в Санкт-Петербурге, где разработан и будет серийно выпускаться двигатель.
Фото: Минпромторг России
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