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Армия и Флот

Дивизион С-400 заступил на опытно-боевое дежурство в Ленинградской области

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Дивизион зенитно-ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф» заступил на опытно-боевое дежурство в Ленинградской области, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

«Решающим этапом во время выполнения поставленных задач перед расчетами зенитно-ракетных систем будут электронные пуски ракет, с условным поражением имитации воздушных баллистических целей, с последующими маневрами по смене позиций», — сказал он.

В рамках опытно-боевого дежурства расчеты С-400 будут с помощью мобильных постановщиков помех моделировать условия боевой обстановки при повышенных уровнях сложности. Кроме того, расчеты совершат марши в назначенные позиционные районы, во время которых им предстоит отразить диверсионно-разведывательные группы.

https://ria.ru/arms/20171213/1510802940.html

Ленинградская область, ЗВО, С-400 Триумф
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