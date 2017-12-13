Дивизион С-400 заступил на опытно-боевое дежурство в Ленинградской области

Дивизион зенитно-ракетной системы большой дальности С-400 «Триумф» заступил на опытно-боевое дежурство в Ленинградской области, сообщил журналистам в среду начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

«Решающим этапом во время выполнения поставленных задач перед расчетами зенитно-ракетных систем будут электронные пуски ракет, с условным поражением имитации воздушных баллистических целей, с последующими маневрами по смене позиций», — сказал он.

В рамках опытно-боевого дежурства расчеты С-400 будут с помощью мобильных постановщиков помех моделировать условия боевой обстановки при повышенных уровнях сложности. Кроме того, расчеты совершат марши в назначенные позиционные районы, во время которых им предстоит отразить диверсионно-разведывательные группы.