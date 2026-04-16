Бывший завод «Катерпилер» под Тосно возобновил выпуск экскаваторов
В Ленинградской области на площадке бывшего завода Caterpillar снова начали выпускать спецтехнику. Предприятие в Тосно после длительного простоя приступило к сборке экскаваторов-погрузчиков.
Генеральный директор компании «Горизонт» (владеет 99,99% уставного капитала завода) Андрей Александров пояснил, что после подписания лицензионного соглашения с китайскими партнёрами удалось получить необходимую документацию и запустить конвейер. В 2026 году предприятие планирует выпустить 300 экскаваторов-погрузчиков — весь объём уже законтрактован. В дальнейшем производство хотят увеличить до 650 машин в год. Инвестиции в проект на данный момент достигли 500 млн рублей.
вторая задача компании — начать выпускать карьерные самосвалы и полностью локализовать их производство. Производство в Тосно работало с 2000 года, выпуская технику и компоненты для экспорта на европейские заводы. Весной 2022 года деятельность приостановили из-за санкций и логистических сбоев. В конце 2023 года активы предприятия перешли под контроль российского инвестора.
