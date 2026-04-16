1 день назад
artal Производство

Бывший завод «Катерпилер» под Тосно возобновил выпуск экскаваторов

В Ленинградской области на площадке бывшего завода Caterpillar снова начали выпускать спецтехнику. Предприятие в Тосно после длительного простоя приступило к сборке экскаваторов-погрузчиков.

Генеральный директор компании «Горизонт» (владеет 99,99% уставного капитала завода) Андрей Александров пояснил, что после подписания лицензионного соглашения с китайскими партнёрами удалось получить необходимую документацию и запустить конвейер. В 2026 году предприятие планирует выпустить 300 экскаваторов-погрузчиков — весь объём уже законтрактован. В дальнейшем производство хотят увеличить до 650 машин в год. Инвестиции в проект на данный момент достигли 500 млн рублей.

вторая задача компании — начать выпускать карьерные самосвалы и полностью локализовать их производство. Производство в Тосно работало с 2000 года, выпуская технику и компоненты для экспорта на европейские заводы. Весной 2022 года деятельность приостановили из-за санкций и логистических сбоев. В конце 2023 года активы предприятия перешли под контроль российского инвестора.

Источник: mashnews.ru

  • Badassgoliath Badassgoliath16.04.26 08:10:30
    Вот когда это произойдёт — тогда и будет «сделано у нас». А пока что только крупноузловая сборка.

    • Нет аватара alexm17.04.26 12:54:26

      Вы правы, но с чего-то надо начинать, пусть пока так.

    • Нет аватара Лес18.04.26 00:50:42

      Badassgoliath

      Нет, в новости про экскаваторы, это если внимательно читать.    

