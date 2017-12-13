На вооружение севастопольских спасателей поступают передовая техника и оборудование

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю, городское чрезвычайное ведомство оснащается самым передовым оборудованием и техникой. Телеуправляемый подводный аппарат, мобильный водолазный комплекс и подводный буксировщик — все это теперь стоит на вооружении севастопольского чрезвычайного ведомства.

Как отметил начальник ГУ МЧС России по Севастополю Сергей Клименко, руководство министерства уделяет большое внимание оснащению реагирующих подразделений: «В Севастополе ежегодно улучшаются боевые возможности техники. Сегодня у нас на вооружении состоит самая современная техника, возможности которой помогают ликвидировать происшествия и ситуации любой сложности».

Полностью автономный мобильный водолазный комплекс на базе автомобиля «КамАЗ» состоит из двух модулей. Первый из них — это мобильная водолазная станция, предназначенная для перевозки личного состава, водолазного снаряжения и оборудования, и обеспечения электроэнергией всего комплекса. Установленный на основном прицепе второй модуль предназначен для проведения декомпрессии, лечебной рекомпрессии водолазов и проведения учебно-тренировочных водолазных спусков в барокамере.

Теперь, по словам начальника отделения водолазно-спасательных работ аварийно-спасательной части Спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю Евгения Бондарева, данный подвижной барокомлекс будет задействован при каждом спуске спасателей МЧС. Помимо водолазного барокомплекса, данный спецтранспорт оснащён комплектом специализированного водолазного снаряжения на базе тяжелого водолазного шлема.

Севастопольские водолазы также получили подводный буксировщик, основным преимуществом которого является скорость передвижения под водой, что станет серьезным подспорьем в работе.

Еще одна новинка — это телеуправляемый подводный аппарат, который предназначен для дообследования затопленного объекта, либо поиска пострадавшего под водой, идентификации взрывоопасных предметов. Его тактико-технические характеристики позволяют спускаться под воду на глубину до 150 метров, оператор которого находится на поверхности и наблюдает за его работой с помощью камеры. Дополнительно на вооружение севастопольских водолазов-пиротехников МЧС России поступила лодка с подвесным лодочным мотором и защищенным портативным компьютером в комплекте.

Севастопольские пожарные для ликвидации пожаров в отдаленных и труднодоступных районах города теперь будут использовать автоцистерны тяжелого класса повышенной проходимости с мощной насосной установкой, которая позволит подавать к месту тушения пожара большее количество воды или наоборот сможет произвести откачку воды в местах подтопления.

Для поиска пострадавших в условиях плохой видимости будет работать специальный тепловизор, благодаря которому пожарные смогут разглядеть людей в полной темноте и сквозь дым.

Пожарно-спасательный гарнизон пополнился и гидравлическим аварийно-спасательным инструментом с электроприводом, который будет использоваться при ликвидации последствий ДТП. Кроме того, увеличилось количество новых дыхательных аппаратов со сжатым воздухом с открытым циклом дыхания. В том числе в 2017 году в реагирующие подразделения поступили квадроциклы и беспилотные летательные аппараты.