Перинатальный центр открыт в подмосковной Коломне. Великолепная пятёрка Московской области

В г. Коломна Московской области открылся перинатальный центр.

Общая площадь центра составляет 35,4 тыс. м2. В нём предусмотрены 150 круглосуточных коек.

Для медицинского учреждения приобретено 24503 единицы медицинского, технологического оборудования и медицинской мебели. 46,3% закупленного медоборудования отечественного производства: томографы, инкубаторы, аппараты искусственной вентиляции легких, рентгеновские и ультразвуковые устройства, биохимические анализаторы и многое другое.

Структура Коломенского перинатального центра:

— отделение патологии беременности на 50 коек,

— акушерское отделение, в том числе послеродовое физиологическое и обсервационное (боксированное) на 40 коек,

— родовое отделение на 10 индивидуальных родовых и 2 операционных,

— отделение анестезиологии-реанимации для женщин на 12 коек,

— отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных на 12 коек,

— отделение патологии новорожденных и недоношенных детей на 20 коек (II этап выхаживания),

— отделение гинекологическое на 40 коек с 2 операционными,

— приемное отделение,

— клинико-диагностическая лаборатория,

— отделение лучевой диагностики,

— дистанционный консультативный центр,

— консультативно-диагностическое отделение на 250 посещений в смену.

Штатное расписание Коломенского перинатального центра предусматривает 836 ставок медицинского персонала, из них 217 врачей, 362 ставки среднего медицинского персонала. Специалисты приехали работать в Коломну из Москвы, Рязани, Ханты-Мансийска.

В настоящее время штат специалистов полностью укомплектован, в Коломенском перинатальном центре работает 320 специалистов, приглашенных, в том числе, из Москвы, Рязани, Ханты-Мансийска.

Медицинскую помощь в Коломенском перинатальном центре получают женщины из Коломны, Воскресенска, Егорьевска, Зарайска, Озёр. Услугами Коломенского центра материнства и детства могут воспользоваться все жители Российской Федерации по системе обязательного медицинского страхования.

Наталья Алимова, главврач Коломенского перинатального центра:

«Центр рассчитан на 150 стационарных коек и 500 посещений в день клинико-диагностического отделения. Структура центра включает в себя 13 отдельных родовых палат, что даёт возможность партнёрским родам, послеродовые палаты рассчитаны на одну или две пациентки. Все женщины будут иметь возможность находиться вместе со своими детьми. Здесь также есть отделение патологии беременных, гинекологическое отделение, отделение реанимации для женщин, отделение патологии новорождённых и, самое главное, реанимация новорождённых. До настоящего времени такого отделения в округе не было. Здесь будут выхаживать детей с экстремально низкой массой тела — 500 граммов. Все жители России могут воспользоваться услугами центра по системе ОМС. Особенно будем рады нашим соседям из Егорьевска».

Медучреждение стало принимать первых пациентов 25 сентября 2017 года.

Стоимость строительства и ввода в эксплуатацию Коломенского перинатального центра составила 3,4 миллиарда рублей.

Это последний новый перинатальный центр, открытый в этом году в Московской области.

В «великолепную пятёрку» Подмосковья входят Центры материнства и детства в:

— Наро-Фоминске,

— Щёлково,

— Сергиевом Посаде,

— Раменском,

— Коломне.

Сейчас Московской области имеется шесть перинатальных центров (ранее был построен областной центр в Балащихе), по одному Центру на миллион жителей.