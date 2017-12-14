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Детские сады и школы

Детский сад на 90 мест открыли в Санкт-Петербурге

  •  © mr-news.ru

Новый детский сад «Сказочная страна» открылся сегодня в Московском районе. Это дошкольное отделение экономического лицея № 373, которое начало работу в недавно построенном жилом комплексе на Киевской улице, 3.

Новый детский сад рассчитан на 90 мест. В учреждении создана инновационная образовательная среда. Приобретено специальное развивающее оборудование для формирования математических представлений у детей, лаборатории для естественнонаучных опытов, создано детское конструкторское бюро, установлены интерактивные песочницы.

  •  © mr-news.ru

Каждая группа располагает просторными помещениями с эргономичной мебелью, интерактивными досками, развивающими играми, оборудованы автоматизированные рабочие места воспитателей.

Пищеблок садика организован по новым стандартам, в частности имеет лифт для подъема пищи. Современным оборудованием оснащены спортивный и музыкальный залы.

  •  © mr-news.ru
http://www.mr-news.ru/news/2017-12-14/skazochnaya-strana--poyavilas-na-karte-moskovskogo-rayona/#ad-image-7

Санкт-Петербург, детский сад
  • Нет аватара Clausson
    14.12.1720:31:22

    И на первом фото — детский сад?

    #986975
    • Седое Лихо Седое Лихо
      14.12.1720:39:40

      Можно предположить что это встроенный в какое то здание детский сад.

      Ну, а для уверенности перейдите по ссылке к статье, если желает убедиться.

      #986976
  • Нет аватара nav
    14.12.1721:34:58

    больше похоже на управление ФСБ, только щита с мечем не хватает    

    #986985
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