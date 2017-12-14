Детский сад на 90 мест открыли в Санкт-Петербурге

Новый детский сад «Сказочная страна» открылся сегодня в Московском районе. Это дошкольное отделение экономического лицея № 373, которое начало работу в недавно построенном жилом комплексе на Киевской улице, 3.

Новый детский сад рассчитан на 90 мест. В учреждении создана инновационная образовательная среда. Приобретено специальное развивающее оборудование для формирования математических представлений у детей, лаборатории для естественнонаучных опытов, создано детское конструкторское бюро, установлены интерактивные песочницы.

Каждая группа располагает просторными помещениями с эргономичной мебелью, интерактивными досками, развивающими играми, оборудованы автоматизированные рабочие места воспитателей.

Пищеблок садика организован по новым стандартам, в частности имеет лифт для подъема пищи. Современным оборудованием оснащены спортивный и музыкальный залы.