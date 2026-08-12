Россия начинает поставки Ил-114-300
Как сообщает ТАСС, в правительстве России объявили о старте передачи новых региональных самолётов Ил-114-300 авиаперевозчикам. Машина, разработанная для местных авиалиний, начинает поступать в эксплуатацию.
Самолёт рассчитан на маршруты протяжённостью до 1500 км и способен работать с грунтовых и слабо подготовленных взлётных полос. По информации правительства, новая техника позволит расширить сеть региональных перевозок и повысить доступность авиасообщения для жителей отдалённых территорий.
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