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Bionysheva_Elena Авиация

Россия начинает поставки Ил-114-300⁠⁠

Как сообщает ТАСС, в правительстве России объявили о старте передачи новых региональных самолётов Ил-114-300 авиаперевозчикам. Машина, разработанная для местных авиалиний, начинает поступать в эксплуатацию.

Самолёт рассчитан на маршруты протяжённостью до 1500 км и способен работать с грунтовых и слабо подготовленных взлётных полос. По информации правительства, новая техника позволит расширить сеть региональных перевозок и повысить доступность авиасообщения для жителей отдалённых территорий.

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Источник: tass.ru

Комментарии 1

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  • Нет аватара DimaY12.08.26 20:21:35

    Я думаю, что они сначала поступят на маршруты с хорошими взлетно-посадочными полосами, а оставшиеся в строю АН-24 будут грязь месить. Маршрут Красноярск-Новосибирск норм. А потом будут допиливать сертификат. Правильный подход.

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