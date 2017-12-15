Детский сад на 140 мест открыли в Санкт-Петербурге

В ЖК «Юнтолово» Приморского района состоялось открытие первого детского сада. Учреждение является второй площадкой дошкольного отделения школы № 438 Приморского района. Проектная мощность детского сада — 140 мест. Всего будет организована работа 8 групп, в том числе для детей младшего возраста.

Детский сад построен за счет компании «Главстрой-СПб». Общая площадь двухэтажного здания составляет 3901 кв. м. Помимо групповых комнат, оборудованы два зала для гимнастических и музыкальных занятий, бассейн. На территории соцобъекта установлены игровые и спортплощадки, обустроены зоны отдыха.

На территории ЖК «Юнтолово» предусмотрено строительство 2,2 млн кв. м. жилья, общая численность населения к 2025 году составит порядка 70 тысяч человек. Для обеспечения социальной инфраструктурой запланировано строительство 17 дошкольных учреждений и 9 общеобразовательных школ. Здание одной школы уже построено, планируется, что она примет учеников уже осенью 2018 года.