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Спортивные объекты

В Ростове завершены работы по реконструкции гребного канала

  •  © rostov-gorod.info

По сообщению пресс-службы Администрации Ростова-на-Дону, по состоянию на 12 декабря 2017 года реконструкция Гребного канала «Дон» завершена в полном объеме.

В рамках реконструкции было проведено дноуглубление канала, построена дамба между гребным каналом «Дон» и рыбоводческим хозяйством, были проведены работы по выравниванию береговой линии. Также было выполнено формирование откосов, проведена инженерная подготовка территории с элементами берегоукрепления, поставлено и смонтировано спортивное оборудование.

По всему периметру Гребного канала сделано ограждение, установлено видеонаблюдение.

После реконструкции Гребного канала стало возможным использовать его территорию для проведения соревнований различного уровня, включая европейский.

В Департамент архитектуры и градостроительства направлено заявление о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Планируемый срок получения разрешения — декабрь 2017 года.

Надо заметить — гребной канал — один из главных спотивных объектов Ростова. На территории спортивного объекта круглогодично проходят соревнования городского, областного, всероссийского и международного уровней.

Инвестиции в проект реконструкции оцениваются в 700 млн рублей. Деньги выделены из федерального и областного бюджетов. Реконструкция продолжалась почти 2 года.

Общее число воспитанников — около 2,2 тыс. человек, из них не менее 500 занимаются греблей.

http://rostov-gorod.info/press_center/news/27/47960/

  • Есть метка на карте
  • rvk
  • 15.12.201722:19
  • 1
Ростов-на-Дону, гребной канал
  • Нет аватара termometrix
    15.12.1722:30:52

    Фото прошлых лет

    •  © objects.minsportfcp.ru

    Отредактировано: termometrix~22:31 15.12.17
    #987263
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