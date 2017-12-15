В Ростове завершены работы по реконструкции гребного канала

По сообщению пресс-службы Администрации Ростова-на-Дону, по состоянию на 12 декабря 2017 года реконструкция Гребного канала «Дон» завершена в полном объеме.

В рамках реконструкции было проведено дноуглубление канала, построена дамба между гребным каналом «Дон» и рыбоводческим хозяйством, были проведены работы по выравниванию береговой линии. Также было выполнено формирование откосов, проведена инженерная подготовка территории с элементами берегоукрепления, поставлено и смонтировано спортивное оборудование.

По всему периметру Гребного канала сделано ограждение, установлено видеонаблюдение.

После реконструкции Гребного канала стало возможным использовать его территорию для проведения соревнований различного уровня, включая европейский.

В Департамент архитектуры и градостроительства направлено заявление о получении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Планируемый срок получения разрешения — декабрь 2017 года.

Надо заметить — гребной канал — один из главных спотивных объектов Ростова. На территории спортивного объекта круглогодично проходят соревнования городского, областного, всероссийского и международного уровней.

Инвестиции в проект реконструкции оцениваются в 700 млн рублей. Деньги выделены из федерального и областного бюджетов. Реконструкция продолжалась почти 2 года.

Общее число воспитанников — около 2,2 тыс. человек, из них не менее 500 занимаются греблей.