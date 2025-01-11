Как производят трактора в Ростове-на-Дону?

В романе Ильфа и Петрова «Золотой телёнок» во время автопробега на одной из остановок Остап Бендер выдал фразу «Железный конь идет на смену крестьянской лошадке!». Конечно же он говорил о том, что совсем скоро на полях не останется плуга и лошадиной тяги, а пахать и сеять будут на тракторах.

Новый тракторный завод в 2024 году с нуля открыл «Ростсельмаш» — это крупнейший и один из самых амбициозных проектов российского машиностроения за последние десятилетия.

Узнать как именно собирают самые современные трактора в Ростове-на-Дону можно, посмотрев видео паблика «Автомобильная Россия».

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