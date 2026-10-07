Ростсельмаш представил новый трактор
Международная выставка «Агросалон-2026» открылась громкими премьерами. Компания Ростсельмаш представила профессиональному сообществу энергонасыщенный трактор Ростсельмаш 3580 с отечественной автоматической трансмиссией. Это самая мощная сельскохозяйственная машина, созданная в России. Новинка полностью отвечает запросам рынка на высокую производительность, комфорт и снижение эксплуатационных расходов.
Новый трактор является самым мощным сельскохозяйственным решением, произведенным в стране. Модель открывает серию 3000, в которую войдут агромашины мощностью от 440 до 580 л.с., предназначенные для хозяйств с площадью пашни от 2000 гектаров. Ключевой особенностью серии стала первая в стране автоматическая трансмиссия 16/4 собственной разработки, созданная специалистами компании совместно с МГТУ им. Н.Э. Баумана. Данная технология обеспечивает плавное переключение передач под нагрузкой без разрыва потока мощности.
«Запуск трактора Ростсельмаш 3580 — это отражение нашей стратегии по созданию отечественных, высокопроизводительных и надежных решений. Мы гордимся тем, что благодаря собственным разработкам, включая автоматическую трансмиссию, мы предлагаем технику, способную конкурировать с лучшими мировыми аналогами, при этом снижая эксплуатационные издержки для наших клиентов», — рассказал Александр Виноградов, генеральный директор компании.Трактор Ростсельмаш 3580 не только не уступает мировым аналогам, но и превосходит их по ряду характеристик. Машина оснащена мощной гидравлической системой с производительностью 450 л/мин и 6 электрогидравлическими секциями, позволяющими передавать мощность напрямую, минуя распределители. Для эффективной работы в поле предусмотрены автоматическая гидравлическая блокировка дифференциалов, вместительный топливный бак на 1500 литров, полностью светодиодное освещение с мощным световым потоком и пневматическая система для удобства обслуживания.
Премиальный уровень комфорта обеспечивает двухместная кабина с улучшенной эргономикой, поддержкой цифровой системы Агротроник, автоуправлением РСМ Агротроник Пилот 1.0 и набором интеллектуальных функций.Эксплуатация трактора позволит аграриям оптимизировать структуру парка техники за счет возможности агрегатирования с широкозахватными орудиями, что стимулирует дальнейшее развитие соответствующих технологий в РФ. При этом использование отечественных компонентов — двигателя КАМАЗ и трансмиссий собственного производства — существенно снизит стоимость обслуживания и запасных частей.
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