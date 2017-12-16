На новейшем модульном водолазном катере-катамаране ТОФ торжественно поднят Андреевский флаг

На одном из причалов Тихоокеанского флота (ТОФ) в бухте Улисс состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага поисково-спасательных судов ВМФ на новейшем многофункциональном модульном водолазном катере катамаранного типа «СМК-2177».

В церемонии приняли участие руководители управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) ТОФ, военнослужащие и гражданский персонал подразделений УПАСР, ветераны-спасатели.

Выступая на митинге, начальник УПАСР ТОФ капитан 1 ранга Максим Алалыкин отметил, что современный модульный катер с новейшим оборудованием существенно расширит возможности спасателей, позволит обеспечивать работу водолазных специалистов как в закрытых бухтах, так и во всей акватории залива Петра Великого при волнении моря до 4 баллов.

Также начальник управления отметил, что в следующем году Тихоокеанский флот получит еще один новейший водолазный катер, однако это будет уже судно другого проекта. На причале был зачитан приказ главнокомандующего Военно-Морским Флотом о приёме судна в состав ВМФ, после чего капитан 1 ранга Максим Алалыкин вручил флаг капитану судна Ивану Калащникову. Флаг был торжественно поднят на мачте «СМК-2177» под Гимн Российской Федерации.

После завершения митинга гости праздника, ветераны части смогли осмотреть новое судно, познакомиться с бытом экипажа.

Справочно:

Многофункциональный модульный катер «СМК-2177» стал вторым по счёту судном в серии из трёх катеров проекта 23370М. Он был построен в Орехово-Зуево и блоками переправлен для окончательной сборки в Приморье. Спущен на воду в августе 2017 года. По сравнению с кораблями прежнего проекта судно обладает улучшенной мореходностью и увеличенной скоростью хода, более совершенным водолазным комплексом. Катер предназначен для выполнения поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ в пунктах базирования сил ВМФ на открытых рейдах, в том числе для обеспечения водолазных спусков до 45 метров.