На Зеленодольском СЗ спущено на воду СПК «Метеор-2020» проекта 03830

На Зеленодольском СЗ спущено на воду СПК «Метеор-2020» проекта 03830Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
На АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Татарстан) спущено на воду судно на подводных крыльях «Метеор-2020» проекта 03830.
Судно обладает рядом преимуществ относительно уже существующих СПК и отвечает всем международным требованиям по комфортности и безопасности. Инновационными преимуществами новой крыльевой системы являются увеличение мореходности на 20-30%, снижение перегрузок и ускорений при движении на волне на 40-50%, отсутствие проблемы сваливания с крыла в водоизмещающем режиме за счет положительных углов атаки носового и кормового крыла.
Напомним, два судна проекта 03830 «Метеор-2020», получившие наименования «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», уже эксплуатируются на водных маршрутах Татарстана. Они были переданы судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан» в 2023 году.
ТТХ проекта 03830:
- Дедвейт (т) 19
- Длина габаритная (м) 33
- Ширина габаритная (м) 12,6
- Высота борта (м) 1,6
- Осадка судна (м) 2
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31.05.2512:17:31