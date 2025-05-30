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Katamaran 30 мая 2025, 14:26 1056 Судостроение и судоходство

На Зеленодольском СЗ спущено на воду СПК «Метеор-2020» проекта 03830

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На АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Татарстан) спущено на воду судно на подводных крыльях «Метеор-2020» проекта 03830.

 © korabel.ru

Судно обладает рядом преимуществ относительно уже существующих СПК и отвечает всем международным требованиям по комфортности и безопасности. Инновационными преимуществами новой крыльевой системы являются увеличение мореходности на 20-30%, снижение перегрузок и ускорений при движении на волне на 40-50%, отсутствие проблемы сваливания с крыла в водоизмещающем режиме за счет положительных углов атаки носового и кормового крыла.

Напомним, два судна проекта 03830 «Метеор-2020», получившие наименования «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», уже эксплуатируются на водных маршрутах Татарстана. Они были переданы судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан» в 2023 году.

ТТХ проекта 03830:

  • Дедвейт (т) 19
  • Длина габаритная (м) 33
  • Ширина габаритная (м) 12,6
  • Высота борта (м) 1,6
  • Осадка судна (м) 2

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Источник: www.korabel.ru

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Зеленодольский завод имени А.М. Горького, Татарстан, катер, 03830
  • 0
    Нет аватара vlTepes
    31.05.2512:17:31

    Ну раз не пишут, значит двигатели по прежнему MAN

    #1301928
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