На Зеленодольском СЗ спущено на воду СПК «Метеор-2020» проекта 03830

На АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» (Татарстан) спущено на воду судно на подводных крыльях «Метеор-2020» проекта 03830.

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Судно обладает рядом преимуществ относительно уже существующих СПК и отвечает всем международным требованиям по комфортности и безопасности. Инновационными преимуществами новой крыльевой системы являются увеличение мореходности на 20-30%, снижение перегрузок и ускорений при движении на волне на 40-50%, отсутствие проблемы сваливания с крыла в водоизмещающем режиме за счет положительных углов атаки носового и кормового крыла.

Напомним, два судна проекта 03830 «Метеор-2020», получившие наименования «Михаил Девятаев» и «Муса Джалиль», уже эксплуатируются на водных маршрутах Татарстана. Они были переданы судоходной компании АО «Флот Республики Татарстан» в 2023 году.

ТТХ проекта 03830:

Дедвейт (т) 19

Длина габаритная (м) 33

Ширина габаритная (м) 12,6

Высота борта (м) 1,6

Осадка судна (м) 2

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