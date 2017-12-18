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Агропром и пищевая промышленность

Ферма по разведению креветок открыта в Калужской области

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В селе Коллонтай Малоярославецкого района состоялось открытие крупнейшей в России фермы по выращиванию тихоокеанской белой креветки. В настоящее время предприятие находится в стадии развития. С начала 2017 года выращено 2 тонны креветки. Объемы производства в будущем составят порядка 20 тонн в год. В планах — существенно нарастить мощности и выйти на 30-35 тонн ежегодно. Кроме того, ООО «Русская Креветка» располагает возможностями для значительного увеличения объема производства (до 100 тонн в год), гарантирующего замещение ввозимых импортных замороженных креветок. В дальнейшем будет открыт собственный питомник для производства малька.

Объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта, составил 100 млн рублей.

  •  © admoblkaluga.ru

Процесс выращивания высокотехнологичен, почти полностью автоматизирован. На предприятии созданы специальные резервуары для выращивания креветок в условиях, идентичных естественной среде. Для мальков подготовлен инкубатор, где одновременно могут расти до 30 000 креветок. Мальков для дальнейшего разведения ввозят из лучших питомников Европы и США.

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=238556

Калужская область, импортозамещение
  • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
    18.12.1721:53:03

    Главное,чтобы союзнички свинью не подложили

    #987999
  • Нет аватара С. Сержик
    18.12.1721:54:38

    Это что-то новенькое, по крайней мере для меня, я о таком не слышал. Удачного бизнеса!   

    #988001
  • Нет аватара FeniksHoly
    18.12.1723:22:30

    не вижу применения всоких технологий — но то что сатнехни к которий собирал все это 80го левела это точно. вообще если процесс освоят надо продавать франшизу — технологичность постоенния немыслима — там походу все сделанно рукастым сантехником, а автоматика либо киповцем либо тем кто внедряет автоматизацию умных домов и т. п. То есть таких парней реально найти даже в самой жопе и организовать подобное дело с нормальним техническим сапортом. проблема только рынок сбыта — куда этих креведог девать .

    так же народ и сомиков растит — подобные технологии сродни гидропонике — это интенсивые современные методики выращивания в искуственной среде.

    #988046
  • Александр Скориков
    19.12.1700:55:22

    Надеюсь, пивной завод и пара баров поблизости уже работают, не все же белорусскими креветками закусывать

    #988071
  • megajob megajob
    19.12.1706:11:00

    Главное что бы вкус у них был. А то может получится как с «садковыми раками»        С чем только не пробовали их варить — бестолку. После третьей попытки смирились — нет такого варианта что бы садкового рака можно было есть.       

    #988092
    • Генрих Скороходов Генрих Скороходов
      19.12.1712:56:09

      Про раков точно,у нас продают алтайский или севанский.бесвкусный и панцирь очень толстый.

      лиманного всего выбили.

      #988241
  • Сергей Резниченко Сергей Резниченко
    19.12.1707:15:15

    Если Биофлок, пусть сами их едят

    #988093
  • Дед Мудрый Дед Мудрый
    19.12.1708:23:09

    Я не спец в креветках, но согласен с megajob, раков искуственных кушать не будешь, а тут креветки! Форель карельская, садковая-гУано, хотя «гурманам» в рестораны пойдет.

    #988106
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