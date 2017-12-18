Ферма по разведению креветок открыта в Калужской области

В селе Коллонтай Малоярославецкого района состоялось открытие крупнейшей в России фермы по выращиванию тихоокеанской белой креветки. В настоящее время предприятие находится в стадии развития. С начала 2017 года выращено 2 тонны креветки. Объемы производства в будущем составят порядка 20 тонн в год. В планах — существенно нарастить мощности и выйти на 30-35 тонн ежегодно. Кроме того, ООО «Русская Креветка» располагает возможностями для значительного увеличения объема производства (до 100 тонн в год), гарантирующего замещение ввозимых импортных замороженных креветок. В дальнейшем будет открыт собственный питомник для производства малька.

Объем инвестиций, вложенных в реализацию проекта, составил 100 млн рублей.

Процесс выращивания высокотехнологичен, почти полностью автоматизирован. На предприятии созданы специальные резервуары для выращивания креветок в условиях, идентичных естественной среде. Для мальков подготовлен инкубатор, где одновременно могут расти до 30 000 креветок. Мальков для дальнейшего разведения ввозят из лучших питомников Европы и США.