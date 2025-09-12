Группа «Полипластик» запустила на калужском заводе производство систем для водоотведения
Группа ПОЛИПЛАСТИК представила новейшую импортозамещающую разработку для очистных сооружений — скребковую систему цепного типа. Производство налажено на заводе «Экополимер» в Калужской области. Среди российских производителей аналогичные установки больше никто не выпускает.
Новое оборудование улучшает качество водоочистки и повышает надежность работы очистных комплексов. Системы предназначены для горизонтальных отстойников и песколовок: скребки с клинообразным гидродинамическим профилем равномерно собирают со дна песок и мелкие включения, транспортируя их в приямок.
Изделия изготавливаются по индивидуальным параметрам и могут быть интегрированы в существующие комплексы. В конструкции применяются полимерные цепи «Полискрейп», разработанные и произведенные на предприятиях Группы. Они обладают высокой устойчивостью к коррозии и обеспечивают долговечность оборудования.
Системы «Экополимера» уже внедряются на объектах в Твери, Нижнем Новгороде, Челябинске, Астрахани и Элисте.
«Логистические и эксплуатационные вопросы, возникающие при использовании зарубежных технологий, все чаще становятся препятствием для эффективной работы очистных сооружений. Внедрение отечественных разработок — острая необходимость. Наши полностью импортозамещающие скребковые системы соответствуют мировым стандартам и превосходят многие импортные аналоги по адаптации к российским условиям», — отметил руководитель дирекции инжиниринга и оборудования Группы ПОЛИПЛАСТИК Петр Васильев.
Завод «Экополимер» — лидер российского рынка по производству оборудования для очистки воды. Предприятие работает в Калужской области с 1990 года, выпускает более 30 видов продукции и обеспечивает очистку свыше 40 млн кубометров сточных вод в сутки на объектах в России и других странах.
Группа ПОЛИПЛАСТИК (основана в 1991 году) — крупнейший в России и ЕАЭС производитель полимерных материалов и трубопроводных систем, разработчик инженерных решений для водоочистки, строительства и ЖКХ. Компания представляет собой научно-производственный конгломерат, в составе которого — 32 завода, 41 торговый дом на территории России, Республики Беларусь и Казахстана, собственный НИИ, испытательные лаборатории, учебный центр, сервисные, инжиниринговые и ИТ-компании.
