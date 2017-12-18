Телеканал RT France запускает вещание из Парижа

Новый информационный телеканал на французском языке RT France запускает вещание. Вещание RT France ведётся из пригорода Парижа, где расположен телекоммуникационный кластер: здесь базируются TF1, LCI, France 24, RFI, Canal+ и CNews. Студии нового телеканала были выстроены в рекордно короткие сроки. Телеканал будет вещать не только на Францию, но также на Бельгию, Швейцарию, Канаду и страны Магриба.