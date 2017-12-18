Телеканал RT France запускает вещание из Парижа
Новый информационный телеканал на французском языке RT France запускает вещание. Вещание RT France ведётся из пригорода Парижа, где расположен телекоммуникационный кластер: здесь базируются TF1, LCI, France 24, RFI, Canal+ и CNews. Студии нового телеканала были выстроены в рекордно короткие сроки. Телеканал будет вещать не только на Францию, но также на Бельгию, Швейцарию, Канаду и страны Магриба.
18.12.1722:56:54
18.12.1723:33:59
19.12.1700:13:27
19.12.1700:25:07
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19.12.1709:23:20
19.12.1709:53:13
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19.12.1714:32:13
19.12.1709:27:05
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19.12.1712:50:02
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19.12.1709:42:26
19.12.1710:28:32
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19.12.1711:00:15
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19.12.1709:57:25
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19.12.1711:34:27
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19.12.1711:38:41
19.12.1712:51:19
19.12.1708:52:51
19.12.1710:42:14
19.12.1711:30:58
19.12.1711:33:16
19.12.1711:40:07
19.12.1711:52:30
19.12.1712:34:43
19.12.1713:34:11
19.12.1716:36:06
19.12.1712:31:01
19.12.1711:17:19
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