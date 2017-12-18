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Российские проекты за рубежом

Телеканал RT France запускает вещание из Парижа

  •  © russian.rt.com

Новый информационный телеканал на французском языке RT France запускает вещание. Вещание RT France ведётся из пригорода Парижа, где расположен телекоммуникационный кластер: здесь базируются TF1, LCI, France 24, RFI, Canal+ и CNews. Студии нового телеканала были выстроены в рекордно короткие сроки. Телеканал будет вещать не только на Францию, но также на Бельгию, Швейцарию, Канаду и страны Магриба.

https://russian.rt.com/world/article/462032-rt-frantsiya-telekanal-zapusk

RT, Russia Today, France
  • Human RS Human RS
    18.12.1722:56:54

    Видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    ©Видео с youtube.com

    P. S.Вах! Телеведущая на фото хороша!    

    Отредактировано: Human RS~22:58 18.12.17
    #988032
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      19.12.1700:13:27

      Да для вас, Джон, и в России смысла нет. И это уже не исправить.

      #988061
    • Natiksoldatik Natiksoldatik
      19.12.1700:25:07

      Что же ты так разволновался? Аж методичка из дрожащих рук выпала. Запомни уже наконец, не «банальное капиталистическое государство с сырьевой экономикой», а «региональная держава с разорванной в клочья экономикой.»    

      #988063
    • Tiger Tiger
      19.12.1700:53:19

      Джон Джонович с изображением птицы, похожей на ту, что на эмблеме Госдепа и других органов власти США, который писал только негативные комментарии против России на этом ресурсе. Американцы, Ваши работодатели, ведь не такие глупые, нельзя же так откровенно и непрофессионально отрабатывать свою зарплату, — могут и уволить.

      Но даже МИД РФ отвечает на комментарии наших «партнёров». Поэтому отвечу:

      Смысл — в альтернативной точке зрения, — говоря дипломатическим и политкорректным языком. И об этом говорится в самой новости по ссылке и в роликах РТ в комментарии, которые Вы вряд ли даже открыли (вероятно потому что «время — деньги»). Альтернтаивная же точка зрения для сегодняшней Европы и США, это, например то, что в Великой Отечественной Войне победили не США и страны НАТО, а основная победа — за СССР. Это также то, что война «08.08.08» была начата не Россией против Грузии, а Грузией с обстрела градом столицы Южной Осетии ночью. Это так же то, что в доме профсоюзов в Одессе осознанно заживо сжигали людей. Это и интервью известных лиц о том, кто оказывает поддержку терроризму, и подтверждения, которые есть и которые можно показать.

      Всё это называется фактами. А настоящие ценности информационного ТВ канала именно в этом.

      Касательно православия, — если в Европе хоть где-то узнают, что целая страна не считает правильным хотя бы пропаганду гомосексуализма, и отстаивает такое убеждение, это уже будет редкой альтернативной точкой зрения.

      Вот видите, я был с Вами вежлив. Почти как МИД РФ. А в США, если бы Вы выступили так против США, с Вами бы обошлись совсем иначе. Но Вы и сами это знаете.

      #988069
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Артём Клюкойть Артём Клюкойть
          19.12.1709:23:20

          На Эхо Москвы с утра до вечера только и слышно Путин — мерзавец, правительство — воры. Никто еще не сел. Недавно выбирали главу союза кинематографистов, так там кандидат вообще сказал, что требует, что бы Путин ушел (у них, к слову каждый второй этого требует… тренд видать). Все они заметьте вообще существуют на гос деньги, на наши с Вами. На, а, что такое демократия по американски они прекрасно показывают всю свою историю… из последнего Фергюсон, ну и конечно Окупай Уол Стрит.

          #988128
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
              19.12.1712:53:46

              Вранье. Президент Обама вынужден был сделать специальное заявление по Фергюссону. Это отлично показывает важность события для США. Точно также это событие нашло отражение во всех ведущих сми планеты, RT тут не первое и не последнее.

              #988236
            • Артём Клюкойть Артём Клюкойть
              19.12.1714:32:13

              Мы с Вами про возможность выражать свое мнение говорили, вроде, и про ущемление его или отсутствие такового в США и РФ. И те и те случаи присутствуют в обоих странах и США в лучшую сторону не выделяется.

              Отредактировано: Артём Клюкойть~14:32 19.12.17
              #988278
        • Tiger Tiger
          19.12.1709:27:05

          Тут я с вами не соглашусь немного

          Комментарий был связан с RT и смыслом его существования в Европе, и по этой части Вы не возразили, что уже неплохо, учитывая общую направленность Ваших комментариев на этом ресурсе.

          И отмечу грамотную попытку увести в сторону, выбрав последнюю фразу. Вы существенно профессиональнее предыдущего «оратора», на комментарий которого был написан ответ.

          Но первый пример, который Вы привели, был о приседании на одно колено темнокожего игрока бейсбольной команды «в знак протеста против жестокости полиции к афроамериканцам» в стране, где афроамериканца нельзя назвать негром потому что можно сесть за решетку. Это всё-таки несколько иное.

          Если же всё-таки говорить о свободе слова в США и оставаться в русле темы об RT, то есть преследование RT, его сотрудников, издевательские ответы корреспондентам RT на брифингах Госдепа, игнорирование их вопросов. И эти примеры показывает какова на самом деле «свобода слова и СМИ» в США, особенно когда речь заходит о России.

          #988131
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Нет аватара AlexShV
              19.12.1711:24:11

              Да ты ещё и «Дочь офицера» к тому же

              #988182
            • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
              19.12.1712:50:02

              Видишь ли, 99% комментаторов, которые голосят за притеснения RT, банально не знают английского языка и не смотрят эфир этого телеканала, не могут оценить его контента,

              Ну да у вас белогандонников и навальников русские — это такие вечные ватники. Ничего не видели, ничего не знаю. Ты меня спроси (я в США три года), что говорят рядовые американцы.

              В отличии от этих 99% я часто смотрел RT на чистом английском, когда еще занимался изучением языка в универе. Далее — американскую действительность знаю далеко не понаслышке, поэтому со 100%-й уверенностью могу тебе сказать, что контент RT — это пропагандизм и лицедейство в квадрате.

              Ни одного случая вранья или fake news от RT так и не было представлено. RT не врет, но умело упаковывает факты, где-то концентрирует внимание, где-то наводит увеличительное стекло, где-то подчеркивает. С каких это пор вдруг это стало пропагандой? Так поступаю ВСЕ западные сми. Просто мы взяли и отзеркалили эту технологию и применили её против самих изобретателей. И оказалось, что сразу же им стало неуютно. Ну и поделом. Но закон демократии предписывает терпеть тз даже если она вам не нравится, разве не так? «Я не согласен с вашей тз, но отдам жизнь, чтобы вы смогли её свободно излагать» (с)

              Если у вас есть хотя бы один случай вранья RT — милости просим, приведите. А пока что ваши испражнения — в каждой строчке вы повторяете лживый и bullhorn — сами более похожи на низкосортную пропаганду.

              #988231
            • Сера Бэб Сера Бэб
              19.12.1716:03:14

              Такую уже чушь несёшь!!!

              Если то или иное СМИ нарушает закон о вещании и распространении информации, этот факт (или факты) должны быть доказаны в суде. И только лишь на основании решения суда можно делать выводы о причастности СМИ к распространению ложной информации.

              Любой человек, проживающий в США, этот механизм доказательства вины знает наизусть. Никто иной кроме судьи (на том или ином уровне) не имеет права определить виновность или невиновность субъекта или объекта в том или ином нарушении. И только такие дурачки как ты приходят к нам «в гости» и рассказывают такие вот сказки!

              П.С.и главное адепты навального верят таким чудикам…

              #988310
        • Нет аватара AlexShV
          19.12.1709:42:26

          Чудак ты выглядишь глупо, когда пытаешься представить главную линию американской политики, как протест. Вот если бы Колин Коперник присел на одно колено против сноса памятников конфедератов, против миграционной политики, против пропаганды гомосексуализма, американских СМИ, вот тогда бы его быстро отстранили от соревнований и назвали бы если не «агентом Путина» то «полезным идиотом» точно.

          #988139
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Е.Юрий Е.Юрий
      19.12.1701:34:30

      Россия это банальное капиталистическое государство с сырьевой экономикой,что она пропагандирует по RT?Капитализм и демократию что ли для Франции?Может какие то особые ценности,православие?

      Россия пропагандирует правду и выжигает каленым железом ложь — поэтому самый популярный канал с гигантским рейтингом — рейтингом заслуженным за правду. И да — канал пропагандирует православие — если Вы не в курсе слово «православие» есть прославление правды.

      #988080
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара brat_po_razumu
          19.12.1711:00:15

          Мне то что до этого,почему меня должно заботить какую правду узнают иностранцы?

          Подобные однообразные вопросы из серии деланных непоняток муссируются десятилетиями, в том числе у нас на сайте: зачем нужны полеты человека в космос, что они дали-дают СССР-России? Для какой цели нужно вещание СССР-Россией на иностранных языках? Зачем государство выделяет десятки миллионы долларов спортсменам — что это дает стране?..

          Ну и апофеоз непоняток: а зачем нам армия, флот, ядерное оружие? Делаются круглые глаза и вопрошается: разве на нас кто-то хочет напасть???

          Что показательно - в Штатах-Германии-Британии-по списку никто подобных вопросов не задает, зачем нужно иновещание Голоса Америки или Немецкой волны, Би-Би-Си и так далее. Это — чисто вопрос русских либероидов (либероидов на Западе нет), при этом либероиды — преклоняются перед Западом, но в упор не видят, что как раз на Западе — все это есть.

          Отредактировано: brat_po_razumu~11:12 19.12.17
          #988174
          • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
            • Нет аватара brat_po_razumu
              19.12.1711:44:10

              Мы живем в свободной, демократической стране — и каждый волен иметь собственные непонятки-хотелки. Волен постоянно задавать никчемные вопросы…

              За это не штрафуют, в тюрьму не содют, вообще не наказывают — ну разве что такой человек сам себя наказывает, превращая свою собственную жизнь в унылое нытье по поводу и без повода.

              Отредактировано: brat_po_razumu~12:06 19.12.17
              #988199
    • Нет аватара RIX
      19.12.1709:57:25

      RT про Россию практически ничего не вещает, так, процентов пять.

      #988145
    • Нет аватара Curiouscat
      19.12.1710:34:08

      Джон Джонович, про Аль Джазиру тоже можно написать похожее. Тем не менее канал есть и его повестка вовсе не о роли Катара в продвижении каких то там исламских ценностей. Англоязычный современный канал с хорошими новостными включениями с мест и аналитикой. Также и RT- альтернативный взгляд на критические моменты из горячих точек западному зрителю необходим, после произошедшего в Югославии, Ливии и Ираке миру это необходимо просто из чувства самосохранения. А в остальном это должен быть качественный медиа контент, откровенную пропаганду никто смотреть не будет.

      #988161
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара molyr
          19.12.1711:34:27

          точно россиянин? потомок беглых американцев судя по нику?    

          #988193
        • александр столярчук александр столярчук
          19.12.1716:31:08

          Ты как попугай талдычишь рдно и тоже— мои деньги! Куда?! Зачем?! Отвечаю, да деньги твои (наши, куда — ты знаешь, зачем — это совсем другой вопрос, большинство считает что так нужно. Но твоё мнение никто тебе не запрещает выражать. Для твоего спокойствия можешь считать что твои именно деньги раздали пенсионерам, а на мои вещает рт.

          #988323
    • Нет аватара Советский
      19.12.1711:31:52

      Вот какой смысл во всяком сраном СИНэНэ,БиБы Сы,ГейроНьюс и т. д. в России,Блевать тянет,если хоть на минуту включишь эти каналы евросодамитов.

      Отредактировано: Советский~11:39 19.12.17
      #988190
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Павел П Павел П
      19.12.1712:51:19

      Всё просто. Смысл такой же как от канала ЕвроНьюс в России. Продвижение новостей которые там по каким то причинам игнорируют, искажают или преподносят с выгодной для себя (и не выгодной для нас) точки зрения. Результаты, про которые вы твердите, будут, но через несколько десятков лет при нормальной, стабильной работе, без вихляний по сути.

      А то пока прямо как в этой хохме выходит:

      Пересвет был под допингом! Оказывается, вся дружина была под допингом!

      скрытый текст

      Отредактировано: Павел П~13:13 19.12.17
      #988232
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    19.12.1708:52:51

    Лучшее вложение доходов страны! Тем более франкофоны весьма лояльны к точке зрения излагаемой RT. Эффект будет и очень сильным. Странно, что так долго тянули с RT на французском.

    #988120
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Нет аватара AlexShV
        19.12.1711:30:58

        Конечно у них начали забирать монополию на «правду». И теперь все сложнее врать о России, чтобы не выглядеть параноиком в глазах населения. Естественно они злятся. Но чем больше они лгут своему населению, тем меньше к ним доверия, тем больше сила РТ.

        #988189
        • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • Нет аватара AlexShV
            19.12.1711:40:07

            Ты кто такой, что бы что-то требовать. Обратись к CCN и BBC у них президента страны выбирает РТ и брексит устраивает. Одно то, что для их СМИ РТ главный враг, указывает на эффективность работы канала.

            #988197
            • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
            19.12.1712:34:43

            Конкретный результат — перенос военных действий на территорию противника. Или вы будете отрицать, что наши хакеры и RT привели Трампа к власти?     А Трамп привел к тому, что в США случилось настоящая война элит, которая стоит им времени и ресурсов. Пока они там сводят счеты друг с другом России ничего не угрожает по серьезному. Если бы избралась клинтонша, то сейчас полыхала бы полноценная холодная война с ПОЛНОЙ блокадой России по всем направлениям — список мер можно посмотреть по списку санкций против Ирана, включая запрет на покупку российских нефти и газа.

            Отредактировано: OptimoPrincipi~12:35 19.12.17
            #988224
          • Human RS Human RS
            19.12.1713:34:11

            ЕЩЁ РАЗ!!Вы мне называете положительный результат для европейцев за РУССКИЕ ДЕНЬГИ.Назовите положительный результат от этого для РОССИИ и ЖИТЕЛЕЙ РОССИИ?КОНКРЕТНЫЙ ПРИМЕР.Вот было так-то,а стало так-то

            Да тот же Ямал СПГ например. В том числе благодаря нашим зарубежным СМИ в нас верят бизнесмены, инженеры и рабочие компании Тоталь и они крупно вложились в развитие нашей экономики, создали рабочие места и в казну России идут большие налоги с этого предприятия.

            Отредактировано: Human RS~13:35 19.12.17
            #988260
          • александр столярчук александр столярчук
            19.12.1716:36:06

            Я тебе назову отрицательный пример. Вот именно ты являешься результатом работы, голоса америки, радио свобода, бибиси и прочих иже с ними каналов.

            #988328
      • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
        19.12.1712:31:01

        Это и указывает, что RT работает очень эффективно. Прямо скажем, никто в самом начале даже в самом оптимистическом сценарии не не предполагал, что работа будет такой эффективной.

        #988221
  • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
    • Нет аватара Ветер
      19.12.1711:53:17

      тут все очень просто… есть вещи, которые никак не влияют напрямую на налогоплательщика, только косвенно… вот у ряда стран, особенно США, ВБРтания, Франция, Германия, Италия ну и тому подобное, есть очень мощные СМИ, скажем так мирового уровня, которые имеют свою аудиторию, и которые влияют на эту аудиторию, формируют мировоззрение, прививают ценности, ведь в основной своей массе люди не являются политолухами или аналитегами и другими экспердами, таких меньше 1%, а остальные — простой пипл, который хавает то что ему говорят эти СМИ… РТ это чисто наш российский инструмент пропаганды, который есть у любой крупной страны… что вызывает раздражение у наших оппонентов? РТ стал работать практически так же как и остальные мировые СМИ, используя те же приемы и способы представления информации, но только в интересах России… и что интересно, за счет этого приобрел просто бешенную популярность, и бешенные темпы роста аудитории… так как РТ не вещает на россиян, то напрямую она их и не касается… что дает пропаганда для России? это же очевидно, создает пятую колонну в других странах, которые не дают слиться населению этих стран в экстазе единодушия по каким либо конкретным вещам, например о начале войны с Россией… так же, имея такой голос как РТ, Россия может хотя бы показать правду, с ее точки зрения, на определенные события, не будь РТ, то пропагандисткой иностранной лжи было бы в разы больше, а так хоть есть голос, который сдерживает вражескую пропаганду на свое население, и говорит им «а вот здесь вы лжете, было вот так»… так что вопрос «что дает РТ отдельному россиянину»? он из серии: а что дает армия? а что дает дума? а что дает гимн и флаг? то есть глупый вопрос… пропаганда и антипропаганда, а так же средства для них должны быть у любой уважающей себя страны…

      #988204
      • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
        • Нет аватара Ветер
          19.12.1712:03:33

          вот вы пристали … вас интересует куда конкретно идут ваши 10 тыр налогов за год? ща гляну… так так… а, во нашел… на содержание одного дня общественного туалета в центре города-героя Мурманска…

          #988209
        • Нет аватара Deman
          19.12.1712:15:43

          Джон Джонович, RT, позволяет зарубежным зрителям (бизнесменам например) увидеть альтернативное мнение о нашей стране, не такое негативное (заказно-негативное) как на подавляющем большинстве остальных зарубежных сми. Это, в свою очередь, подталкивает их задуматься (может не всё так плохо), поискать информацию самостоятельно (узнать что всё действительно не так плохо), и в итоге вполне возможно прийти к нам со своими инвестициями (вложениями в развитие нашей страны). Отличный результат я считаю, и это только один из примеров.

          #988218
    • Нет аватара krap
      19.12.1711:57:26

      RT DOC единственный канал который по телевизору можно смотреть без рвотных позывов.

      А вот приложение и сайт у RT полное Г, конечно.

      Ну и Вас бесить тоже дорогого стоит)

      #988205
      • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
        19.12.1712:55:44

        Они делают упор на видео контент, сайт уже никому не нужен. Молодежь смотрит видео ролики. По этому показателю RT намбер 1.

        #988239
    • Tiger Tiger
      19.12.1712:07:41

      М-р Джон Джонович, для Вас написание здесь текста, — это оплачиваемая работа, а для меня и остальных , — это делается в личное время. И зарплата Ваша также от этого зависит. Поэтому и не досуг кормить вас, о чём и призываю остальных, — сразу минусовать. Они всё равно только язык денег понимают, как и видно из комментария.

      Иностранные правительства тоже зависят в какой-то степени от мнения избирателей. Что подтверждает их активная работа в СМИ над влиянием на умы и мнения, через повторяемую ложь. А через это и происходит усиление их возможностей на безнаказанное нанесение ущерба и вреда другим, в том числе и России. А о том что СМИ США лгут, говорит даже президент США Дональд Трамп. Поэтому чем меньше людей верят им, тем меньше у них влияния. И тем больше возможностей для развития у других стран.

      Да и вероятность ядерной войны в результате нападения это тоже уменьшает. А так был бы может уже пепел вместо Вас и меня. Видел, как делали опрос жителей США, опрашивая их мнения касательно привентивного ядерного удара по России. И большинство согласилось. А так они хоть немного задумаются. Вспомнился один из американских высокопоставленных военных, быросившийся из окна с криком «русские идут». Это надо же так зомбировать собственное население. Так что наличие RT, — это скорее всего необходимость альтернативы мнению такому психозу, который способен на любые сумасшедшие поступки. И в том числе для того, чтобы Джон Джонович и его родные не превратлись в пепел, и работает RT.

      А вообще, я давно не публиковал на этом ресурсе, и смотрю, что здесь пора уже прибраться. Так что моя просьба к тем, кто занимается сайтом, — подумать над тем, чтобы сделать генеральную уборку. Это информационный ресурс позитивных новостей все-таки. А для набросов и провокационных дискуссий пусть идут на aftershoсk.news. По крайней мере там есть кому с ними разбираться. Здесь же просто нет лишнего времени отвечать тролям на зарплате, а они уже страх потеряли и просто глумятся.

      Отредактировано: Tiger~13:34 19.12.17
      #988211
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        • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
          19.12.1713:02:45

          Нет, дурашка. Франции надо показать, что они шаг за шагом теряют свою страну, что следование в фарватере глобалистов-либерастов приведет страну к полному национальному краху. Поддержать FN — помочь французам лучше узнать об этой дружественной России политической силе. Которая со временем может придти к власти и изменить расклад как в Европе, так и НАТО. В любом случае, французам надо указать, что бороться с Россией — себе дороже, почаще вспоминать Наполеона и десятки тысяч французов, оставшихся навсегда лежать в Крыму.

          #988245
    • Human RS Human RS
      19.12.1713:36:47

      Патриоты,я не понял,мне так никто и не предъявил конкретный положительный для России и жителей России результат потраченных властью денег на RT?

      А кто вы такой, чтобы вам что-то доказывали и тратили на это свое время и нервы?

      #988261
  • Сергей Иванов
    19.12.1713:07:57

    Новость неплохая,но нужно завоевывать аудиторию.Не просто доносить свою точку зрения,но делать это так,чтобы было интересно зрителю,а по другому если это делать,то можно не только не привлечь людей на свою сторону,но настроить против.И стараться всегда говорить правду,сейчас все очень легко проверяется.

    #988249
    • Комментарий удален
  • Нет аватара allivator
    19.12.1715:21:03

    Джонович, простите, но нужно было аватарку с дятлом взять. Можно было бы «с'ехать» с темы, типо тролль… а так, если что, вы попали в образованное общество и трясёте бусами как американец перед дикарями. Глупо как-то.

    Отредактировано: allivator~17:24 19.12.17
    #988289
  • Maksim Starostin
    19.12.1718:47:29

    Круто. Вещание онлайн уже идет.

     https://francais.rt.com/en-direct 

    Это уже четвертый язык, вслед за английским, испанским и арабским.

    #988396
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