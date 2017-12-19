«Росэлектроника» изготовила интерферометр из российских комплектующих

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Инженеры холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали интерферометр на базе отечественных комплектующих, в том числе собственного производства. Лазерный интерферометрический измеритель наноперемещений, предназначенный для точного измерения длин, получил обозначение ЛИС-01М.

Прибор разработан совместно со специалистами московского ООО «Наномера», которые спроектировали оптикомеханическую часть интерферометра и программное обеспечение по обработке измерительных сигналов от фотоприемника. Со стороны холдинга в проекте участвовал Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш». Сотрудники института разработали радиоэлектронный модуль, включающий в себя синтезатор частот для управления акустооптическими преобразователями, усилители мощности, электронный блок фотодетектора и малошумящие источники питания интерферометра.

Основной задачей проекта являлась разработка инженерных решений, позволяющих заместить в подобных приборах импортные электронные компоненты на российские аналоги без ухудшения основных характеристик. В результате при проектировании, например, синтезаторов частот удалось создать электронные схемы с замещением кварцевых генераторов фирмы Golledge (Великобритания) изделиями российских производителей.

В разработанном интерферометре, в частности, применяются термостабилизированные и термостатированные кварцевые генераторы предприятий «Завод Метеор» холдинга «Росэлектроника» и «Морион». При этом использование российских компонентов позволило снизить уровень фазовых шумов при отстройке 100 кГц в полосе 1 Гц по сравнению с показателями, демонстрируемыми британскими генераторами.