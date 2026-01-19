MAX
Октава ДМ Производство

«Октава ДМ» выводит на рынок активную распределительную систему OWS-ADS

Производитель электроакустического оборудования «Октава ДМ», технологический партнер Госкорпорации Ростех, представляет новую разработку — активную распределительную систему OWS-ADS, находящуюся на финальной стадии проектирования.

OWS-ADS обеспечивает возможность использования одного комплекта антенн с несколькими (не более четырех) приемников. Кроме того, система оснащена возможностью подачи питания на каждый приемник. Усиление РЧ-сигналов компенсирует потери, вносимые в результате разделения входного сигнала антенн на несколько выходов.

Новая модель призвана решить ключевые задачи инженеров по радиочастотам: минимизировать потери сигнала, упростить развертывание системы и обеспечить ее бесперебойную работу.

Ключевые особенности OWS-ADS:

  • Масштабируемость. Помимо 8 основных выходов (по 4 на каждый антенный вход), система оснащена двумя каскадными выходами. Это позволяет подключать к ней вторую такую же систему OWS-ADS, многократно увеличивая количество приемных каналов без ущерба для качества сигнала.

  • Увеличенная мощность. Система способна подавать питание 12 В постоянного тока на пять приемников одновременно (вместо стандартных четырех), что сокращает количество блоков питания и кабелей. Кроме того, реализована опция подачи питания на активные антенны, которая может быть отключена при работе с пассивными, что повышает гибкость и безопасность системы.

  • Минимум потерь. Встроенный усилитель с низким коэффициентом шума (менее 1 дБ) компенсирует затухание сигнала, возникающее при его разделении между несколькими приемниками, и потери в кабелях, обеспечивая стабильный и чистый сигнал на всех выходах.

Технические характеристики:

  • Диапазон частот: 470-780 МГц

  • Импеданс: 50 Ом

  • КСВ: не хуже 1.8

  • Коэффициент шума: менее 1 дБ

  • Разъемы: BNC

  • Питание системы: 220 В переменного тока

  • Питание для приемников: 12 В постоянного тока, 0.5 А на канал

  • Форм-фактор: 1U (стоечное исполнение)

Генеральный директор компании Любовь Стальнова отметила, что OWS-ADS — это важный элемент экосистемы профессиональных беспроводных решений «Октавы ДМ».

«Разработка OWS-ADS — это ответ на запросы профессионалов, работающих с масштабными проектами. Мы фокусируемся на создании инструментов, которые не просто решают техническую задачу, но и дают специалисту свободу для творчества, избавляя его от ограничений типовой аппаратуры. Выход новой системы на рынок запланирован на конец первого квартала этого года», — подчеркнула Любовь Стальнова.

Источник: oktavadm.ru

