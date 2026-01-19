«Октава ДМ» выводит на рынок активную распределительную систему OWS-ADS
Производитель электроакустического оборудования «Октава ДМ», технологический партнер Госкорпорации Ростех, представляет новую разработку — активную распределительную систему OWS-ADS, находящуюся на финальной стадии проектирования.
OWS-ADS обеспечивает возможность использования одного комплекта антенн с несколькими (не более четырех) приемников. Кроме того, система оснащена возможностью подачи питания на каждый приемник. Усиление РЧ-сигналов компенсирует потери, вносимые в результате разделения входного сигнала антенн на несколько выходов.
Новая модель призвана решить ключевые задачи инженеров по радиочастотам: минимизировать потери сигнала, упростить развертывание системы и обеспечить ее бесперебойную работу.
Ключевые особенности OWS-ADS:
Масштабируемость. Помимо 8 основных выходов (по 4 на каждый антенный вход), система оснащена двумя каскадными выходами. Это позволяет подключать к ней вторую такую же систему OWS-ADS, многократно увеличивая количество приемных каналов без ущерба для качества сигнала.
Увеличенная мощность. Система способна подавать питание 12 В постоянного тока на пять приемников одновременно (вместо стандартных четырех), что сокращает количество блоков питания и кабелей. Кроме того, реализована опция подачи питания на активные антенны, которая может быть отключена при работе с пассивными, что повышает гибкость и безопасность системы.
Минимум потерь. Встроенный усилитель с низким коэффициентом шума (менее 1 дБ) компенсирует затухание сигнала, возникающее при его разделении между несколькими приемниками, и потери в кабелях, обеспечивая стабильный и чистый сигнал на всех выходах.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 470-780 МГц
Импеданс: 50 Ом
КСВ: не хуже 1.8
Коэффициент шума: менее 1 дБ
Разъемы: BNC
Питание системы: 220 В переменного тока
Питание для приемников: 12 В постоянного тока, 0.5 А на канал
Форм-фактор: 1U (стоечное исполнение)
Генеральный директор компании Любовь Стальнова отметила, что OWS-ADS — это важный элемент экосистемы профессиональных беспроводных решений «Октавы ДМ».
«Разработка OWS-ADS — это ответ на запросы профессионалов, работающих с масштабными проектами. Мы фокусируемся на создании инструментов, которые не просто решают техническую задачу, но и дают специалисту свободу для творчества, избавляя его от ограничений типовой аппаратуры. Выход новой системы на рынок запланирован на конец первого квартала этого года», — подчеркнула Любовь Стальнова.
