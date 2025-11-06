Тульский бренд Октава, актив Госкорпорации Ростех, расширяет линейку профессиональных микрофонов, предусилителей и капсюлей. В этом году производитель электроакустической продукции выводит на рынок пять новых моделей. Среди них:

— Подвесной конденсаторный микрофон МК-020;

— Микрофонный предусилитель ПМ-013;

— Микрофонный предусилитель ПМ-014;

— Капсюль конденсаторный КМК-117;

— Капсюль конденсаторный КМК-115.

Возможность замены модулей расширяет сферы применения, адаптируя оборудование под различные задачи.

Генеральный директор «Октавы ДМ» Любовь Стальнова подчеркнула, что предприятие ведет активную работу по разработке инновационных продуктов.

«Бренд Октава — это производство с вековой историей, которое за годы своего существования смогло выпустить множество профессиональных микрофонов, известных по всему миру. Среди них и МК-012, который остается самой востребованной моделью и для любителей, и для профессионалов. Однако предприятие не стоит на месте: мы модернизируем существующие модели, опираясь на запросы потребителей, а также развиваем линейку цифровых устройств», — сказала Любовь Стальнова.

Новые профессиональные микрофоны созданы конструкторами на базе легендарного конденсаторного МК-012. Изделия имеют широкий частотный диапазон, высокий уровень чувствительности и низкий уровень собственных шумов.

Подвесной микрофон МК-020 предназначен для звукозаписи. Он сохранил те характеристики МК-012, за которые пользователи высоко ценят данную модель. Он позволяет качественно и детализированно передать звучание и обладает равномерным АЧХ.

Кроме того, опираясь на запросы потребителей, производитель сделал этот микрофон подвесным. Данная модель рекомендована к использованию в театрах и на концертах, например, при записи и звукоусилении хора. Корпус микрофона был укорочен, что позволяет микрофону оставаться незаметным на сцене. Устройство защищено от радиопомех, что позволяет получить максимально чистый сигнал.

Новые микрофонные предусилители разработаны на основе уже зарекомендовавшего себя предусилителя ПМ-012 и являются его обновленной версией. Новые модели собрали все лучшее от предыдущей версии, а также обладают повышенной чувствительностью и меньшим уровнем собственного шума.

КМК-115 — это микрофонный широкомембранный конденсаторный капсюль с вертикальным расположением мембраны. Он разработан для студийного микрофона Октава МК-115, совместим с предусилителями ПМ-012, ПМ-013, ПМ-014 и ПМ-117. Капсюль обеспечивает отличную передачу голоса и прекрасно подходит для записи вокала, подкастов, интервью и дубляжа.

Микрофонный широкомембранный конденсаторный капсюль КМК-117 с вертикальным расположением мембраны и кардиоидной диаграммой направленности разработан на базе капсюля микрофона МК-117. Он предназначен для согласования и усиления электрических сигналов звуковой частоты в диапазоне 20-20000 Гц в составе конденсаторных микрофонов с капсюлями серии КМК.