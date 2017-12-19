В Петербурге построили новый детсад и центр помощи детям с нарушением зрения

В Приморском районе Санкт-Петербурга построен детский сад, рассчитанный на 190 мест, с музыкальным и спортивным залами. Во дворе расположены спортплощадка, городок с горками. По периметру системы видеонаблюдения. Рядом ведется строительство второго детского сада на 190 мест с бассейном.

Также на базе детсада № 36 Приморского района открылся Центр комплексного сопровождения семей, воспитывающих ребенка в возрасте 3 — 7 лет с нарушением зрения. Главные задачи — коррекция зрения детей, чтобы дети смогли посещать обычные школы. Здесь работают учитель-дефектолог (тифлопедагог), логопед, психолог, инструктор по физкультуре. Новый Центр укомплектован современным медицинским оборудованием, тут проходят лечение дети, не посещающие детсадики в связи с нарушением зрения. После года лечения дети смогут посещать обычный детский сад.

Снимки: www.primorsknews.ru/news/2017-12-06/v-primorskom-rayone-otkrylsya-tsentr-pomoshchi-detyam-s-narusheniem-zreniya/