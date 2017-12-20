В Амурской области запущена вторая очередь маслоэкстракционного завода

20 декабря в Благовещенске Амурской области на маслоэкстракционном заводе «АНК-Холдинг» запущен цех по рафинации и упаковке соевого масла под маркой «Жемчужина Амура», в который входят линии по рафинации и упаковке соевого масла. Мощность цеха — 15 тыс. тонн масла или 15 млн бутылок масла в год.

До сегодняшнего дня здесь выпускали гидратированное масло — 8 тыс. тонн ежегодно. Этот полуфабрикат полностью шел на экспорт в Китай, где его готовили к употреблению в пищу. Отныне процедура очистки будет проходить на заводе местного холдинга.

«Теперь благодаря цеху рафинации масла мы не будем продавать в КНР сырой продукт, а займемся его дальнейшей переработкой и упаковкой в бутылки», — подчеркнул коммерческий директор холдинга Степан Инюточкин.

«Мы взяли достаточно современное, последнего поколения оборудование… Уже прошли пусконаладку, и наши партнеры, и лаборатории независимые подтвердили, что масло выпускается по ГОСТу в соответствии со всеми показателями», — отметил Степан Инюточкин.

Обслуживать новый цех будут порядка 40 человек — рабочие, инженеры, специалисты лаборатории. За непосредственно рафинацией ежесуточно будут следить четыре сотрудника. Практически все процессы здесь автоматизированы.

«Поступает к нам гидратированное масло из соседнего цеха. Первая стадия — обработка щелочью, удаляем жирные кислоты. Вторая стадия — с помощью отбеливающей глины делаем красивый цвет. И последняя стадия — это удаление запаха постороннего», — рассказал старший смены цеха рафинации масла Яков Краснобаев.

Вскоре на предприятии запустят и линию упаковки. Разливать масло будут в литровые и пятилитровые бутылки. На прилавки оно поступит уже в начале наступающего года.

По словам коммерческого директора компании «АНК-Холдинг» Степана Инюточкина, примерно 20% готовой продукции будет реализовано на территории Амурской области, 40% уйдет в регионы Дальнего Востока — Хабаровск и Приморье, столько же — в Китай. Причем речь идет не только о провинции Хэйлунцзян, но и о южных районах Поднебесной, в том числе Пекине.

На полной мощности завод способен переработать 60 тысяч тонн сои. Половину сырья холдинг будет выращивать самостоятельно — у АНК есть 40 тысяч гектаров земли в Благовещенском, Тамбовском и Октябрьском районах. Еще 30 тысяч тонн в год будут закупать у хозяйств области. Кроме того, предприятие будет приобретать у амурских аграриев и соевое масло. «В Приамурье есть предприятия, которые давят масло, но при этом у них есть проблемы с его реализацией. Мы им в этом поможем. Соевое масло будет полностью на высококачественном амурском сырье, без ГМО», — отметил Инюточкин.

Первая очередь маслоэкстракционного завода ООО «АНК- Холдинг» открылась в 2014 году. Выпускаемая продукция — соевое масло и шрот, который является важнейшим компонентом в производстве протеиновых комбикормов. Мощность завода — 60 тыс. тонн сои, 40 тыс. тонн соевого шрота, 8 тыс. тонн соевого масла.

В следующем году холдинг намерен запустить и третью очередь, чтобы наладить на заводе полный цикл переработки. На конечной стадии из побочных продуктов соевого масла будут выделяться ценные компоненты, такие как лецитин.

— Главная цель — развивать сферу переработки, так как именно готовая продукция даст нам добавочную стоимость. Торговать только сырьем сейчас стало невыгодно. Урожайность сои растет, создаются новые сорта и с каждым годом ее выращивают все больше и больше. Если раньше в России выращивали по 2—2,5 миллиона тонн, то в этом году урожай составил 4,5 миллиона тонн. Сюда еще стоит добавить страны Южной Америки, где также выращивают сою. У них урожайность на порядок выше, чем у нас — за 30 центнеров с гектара. В результате на рынке сегодня возникла большая масса сырья, из-за чего цена на сою снизилась почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Диктовать свои цены, как раньше, мы не можем. А вот переработанная продукция — это уже другой разговор, — было сказано на открытии цеха.

В Приамурье это не единственный маслоэкстракционный завод. В сентябре на территории опережающего развития «Белогорск» был запущен завод по глубокой переработке сои «Амурский». Объем инвестиций в этот проект составил более полутора миллиардов рублей. В настоящее время на предприятии уже трудятся более 350 человек, при полной загрузке производства штат будет увеличен до 400 человек. Завод способен перерабатывать до 200 тысяч тонн амурской сои. Из нее на производстве будут получать белый соевый лепесток (импортозамещающий продукт, используемый в пищевой промышленности) и соевое масло. Также предприятие планирует получать кормовой шрот, являющийся основным источником белка для производства кормов в животноводческой отрасли и птицеводстве.