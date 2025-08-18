© gudok.ru

Участок расположен на БАМе в Амурской области рядом с руслом р. Нюкжи и её притоками.

Для ввода в эксплуатацию нового участка был реконструирован в двухактную вставку разъезд Морошка. Протяженность путей составила 13, 6 километра, на участке смонтировано 4 стрелочных перевода.

Перегон защищен от паводков, поскольку расположен вблизи реки Нюкжа и ее притоков.

Новый перегон влился в направление Хани — Тында Байкалы-Амурской магистрали и позволит заметно повысить провозную способность, что в свою очередь поможет нарастить грузовые перевозки.