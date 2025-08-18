Подпишись
Открыто движение по новым путям на перегоне Марихта — Лопча на БАМе

Участок расположен на БАМе в Амурской области рядом с руслом р. Нюкжи и её притоками.

Для ввода в эксплуатацию нового участка был реконструирован в двухактную вставку разъезд Морошка. Протяженность путей составила 13, 6 километра, на участке смонтировано 4 стрелочных перевода.

Перегон защищен от паводков, поскольку расположен вблизи реки Нюкжа и ее притоков.

Новый перегон влился в направление Хани — Тында Байкалы-Амурской магистрали и позволит заметно повысить провозную способность, что в свою очередь поможет нарастить грузовые перевозки.
    Движение поездов по новым путям открыто на двух бамовских участках ВСЖД, расположенных в Республике Бурятия и Забайкальском крае.

    В ходе работ на разъезде Казанкан (Республика Бурятия) было уложено 6,5 км новых вторых главных путей, смонтировано 7 стрелочных переводов, 85 км кабеля системы сигнализации, централизации и блокировки и 7,1 км контактной сети. Для защиты путей от паводков возведено 4 моста и реконструирована водопропускная труба. Модернизированный разъезд позволит значительно увеличить пропускную способность участка Окусикан — Северомуйск.

    В Забайкальском крае открыто движение по новой двухпутной вставке на перегоне Леприндо — Салликит. Строителями было уложено 6 км пути, 4 стрелочных перевода, отсыпано 95 тыс. кубометров земляного полотна. Перегон расположен на обводненной территории в долине реки Аян и ее притоков. Здесь построены 8 мостов, два из которых длиной более 80 метров.

    Завершение модернизации участка Лена — Таксимо, на котором находятся построенные объекты, позволит увеличить провозную способность БАМа в направлении Дальнего Востока.

