ТАНТК им. Г.М. Бериева передало МЧС очередной серийный самолет Бе-200ЧС

20 декабря 2017 г. ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (входит в состав ПАО «ОАК») состоялась официальная церемония передачи очередного серийного самолета-амфибии Бе-200ЧС. Это третий самолет, построенный для МЧС России, в рамках Государственного контракта. Воздушное судно успешно прошло программу предъявительских и приемо-сдаточных испытаний.

Планируется, что экипаж МЧС России перегонит самолет в Красноярский комплексный авиационно-спасательный центр Сибирского регионального центра МЧС России. ТАНТК является производителем самолетов-амфибий Бе-200 и специальных авиационных комплексов для Министерства обороны России. За последние три года на предприятии проведена модернизация и техперевооружение производства.

В высокой степени готовности 4-й самолет в рамках действующего контракта. 5-я машина находится в цехе окончательной сборки, на 6-м самолете идет сборка агрегатов. Завод имеет задел по агрегатам для самолетов следующей серии и готов расширять производственную программу.

Бе-200ЧС зарекомендовал себя в ходе тушения пожаров и спасательных операций, в том числе за рубежом — в Греции, Португалии, Испании, Франции, Индонезии. Самолет имеет высокий экспортный потенциал. Бе-200ЧС — многоцелевой самолет-амфибия, предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Российский самолет-амфибия Бе-200 имеет неоспоримые преимущества в скорости при тушении пожаров и высокую производительность по количеству сбросов воды за один час. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. За одну заправку топливом способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.