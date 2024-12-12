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sergey k 12 декабря 2024, 13:09 Экспорт

В Алжир отправлен второй самолет Бе-200

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 © rostov.rbc.ru

Самолет Бе-200, собранный на базе таганрогского авиационного научно-технического комплекса ТАНТК им. Бериева, отправлен на экспорт в Алжир. С его помощью местные спасательные службы будут выполнять задачи по тушению пожаров.

О намерении приобрести четыре российских Бе-200 ЧС власти Алжира заявляли еще в 2021 году. Первый самолет был поставлен в эту страну в 2023 году. О желании приобрести самолеты-амфибии ТАНТК им. Бериева в прошлом году заявили также власти Турции.

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Источник: https://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/675a97f79a7947e1291ba5f9

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Бе-200, Алжир
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