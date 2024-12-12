В Алжир отправлен второй самолет Бе-200

© rostov.rbc.ru

Самолет Бе-200, собранный на базе таганрогского авиационного научно-технического комплекса ТАНТК им. Бериева, отправлен на экспорт в Алжир. С его помощью местные спасательные службы будут выполнять задачи по тушению пожаров.

О намерении приобрести четыре российских Бе-200 ЧС власти Алжира заявляли еще в 2021 году. Первый самолет был поставлен в эту страну в 2023 году. О желании приобрести самолеты-амфибии ТАНТК им. Бериева в прошлом году заявили также власти Турции.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈