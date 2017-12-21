Универсальный солдат: кадры испытаний новейшего боевого робота «Нерехта»

Робот «Нерехта» может быть не только воином и транспортером. Бесшумный электродвигатель делает его идеальным артиллерийским разведчиком, способным передавать координаты целей.

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Во Владимирской области проходят испытания боевого робота «Нерехта». Это настоящий универсальный солдат — мобильный, мощный и неуязвимый. Два боевых роботизированных комплекса впервые ведут огонь по мишеням. На одной платформе установлен крупнокалиберный пулемет «Корд», на другой пулемет Калашникова и гранатомет АГ-30. За мониторами ими управляют люди, которых можно назвать «боевыми геймерами».

Пулемет «Корд» — потомок легендарного противотанкового ружья Дегтярева с такой же мощью и снайперской точностью. Такая огневая поддержка станет козырной картой российской пехоты. Максимальная скорость «Нерехты» 30 км/ч, габариты 2,5 на 1,5 метра. Компактные размеры и маневренность позволяют этой технике быть не только воином, но и санитаром на поле боя, и эвакуировать раненых. В транспортном варианте робота можно использовать и для доставки боеприпасов.

Робот «Нерехта» может быть не только воином и транспортером. Бесшумный электродвигатель делает его идеальным артиллеристским разведчиком, способным передавать координаты целей. После успешных испытаний робот должен поступить в сухопутные войска. Разработка может прийти на помощь спецназу в борьбе с террористами. Роботы примут на себя удар в самых опасных операциях и тем самым сберегут жизни бойцов. ■