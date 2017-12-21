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Электроника и электротехника

«Росэлектроника» приступила к выпуску транзисторов для сетей связи 5G

  •  © rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» приступил к выпуску нитрид-галлиевых (GaN) транзисторов для создания сетей связи 5G и нового поколения систем радиолокации. Опытные образцы приборов прошли испытания в составе квадрокоптеров, радиостанций и аппаратуры локации аэропортов и в настоящее время поставляются более 20 предприятиям для тестовой эксплуатации.

Разработчиком изделий выступило воронежское АО «НИИ электронной техники» (в составе холдинга входит в Концерн «Созвездие»). Предприятие в настоящее время работает над расширением линейки GaN-транзисторов.

Гетероэпитаксиальные структуры GaN и твердых растворов на его основе находят все более широкое применение в области радио- и силовой электроники. Развитие производства мощных транзисторов, созданных на основе GaN, как ожидается, приведет к значительному уменьшению размеров блоков питания, адаптеров, зарядных устройств. В частности, позволит принципиально сократить массу и повысить эффективность электромобилей и гибридов. СВЧ/GaN-транзисторы в сетях связи позволят увеличить объемы передаваемого трафика за счет большего диапазона частот.

Новые транзисторы АО «НИИ электронной техники» обладают высоким значением удельной выходной мощности, широкой полосой согласования, высоким значением пробивных напряжений «сток-исток». Выходная мощность приборов — от 5 до 50 Вт, коэффициент усиления по мощности — от 9 до 13 дБ, КПД стока — не менее 45% на тестовой частоте 4 ГГц и 2,9 ГГц. Транзисторы полностью взаимозаменяемы с импортными аналогами, что позволяет не проводить дополнительных настроек в составе аппаратуры.

http://rostec.ru/news/4521887

импортозамещение, микроэлектроника
  • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
    21.12.1721:56:31

    Это ооочень здорово! Вы даже не представляете, что это может означать на практике.

    Используя такие современные транзисторы и транзисторные сборки.

    Я перечислю только некоторые области применения подобных транзисторов.

    Системы связи (радиостанции, в том числе военного назначения) различной мощности, автомобильные, корабельные, авиационные, походные, стационарные.

    Это же применимо на спутниках связи, широкополосного интернета, телетрансляций.

    Это же используется в радарной технике малой мощности.

    Эти СВЧ транзисторы, если они обладают отличными характеристиками:

    — низкий собственный шум

    — широкая полоса усиления

    — большой коеффициент усиления

    — экономичность (собств.потр.мощность)

    То это просто золото.

    #989443
    • Нет аватара абрамыч
      22.12.1710:27:28

      Это аналоги западных транзюков? А цены наших и ихних нельзя сравнить ?И количество?Эти технологии доступны только воякам?

      #989602
      • Вася Козлов Вася Козлов
        22.12.1711:07:44

        По ценам надо запрашивать у производителя — вот тут список того что умеют:

        n i i e t.r u/g o o d s/t r a n z m o d/gan-development

        А так если брать без 5й приёмки — то продадут кому угодно.

        Аналоги посмотрите у аналоговых девиц (analog точка com). Например, на вcкидку, аналог УНГ20С2560 - HMC1086F10.

        Отредактировано: Вася Козлов~11:27 22.12.17
        #989614
      • Vladimir Smolnikov Vladimir Smolnikov
        22.12.1711:56:16

        Да, это аналоги западных СВЧ транзисторов по характеристикам. Применяемым в СВЧ технике, в том числе в радиостанциях и системах связи.

         http://niiet.ru/goods/tranzmod/gan-development 

        Характеристики здесь. Можете сами сравнить, скажем с NXP транзисторами, они их тоже производят в широкой номенклатуре и их характеристики доступны.

        В широкой продаже такие транзисторы как правило не доступны, в быту они просто не нужны и не применяются.

        Для «упоротых» радиолюбителей и конструкторов радиоаппаратуры есть интернет, где все можно заказать и купить.

        Конкретно эти транзисторы пойдут видимо в первую очередь для военных разработок систем связи, для радиолокационных систем (радаров) для арэодромов, в том числе и гражданских и военных.

        Эти транзисторы должны на порядок увеличить характеристики устройств, их отказоустойчивость и надежность, время наработки на отказ и т. п.

        #989627
    • Нет аватара Pavel73
      22.12.1718:11:17

      Добавлю — высокая температурная стабильность, и вообще термостойкость.

      #989786
  • Е.Юрий Е.Юрий
    22.12.1701:03:04

             

    #989498
  • Нет аватара Mruck
    22.12.1701:53:56

    А, пардон, что на картинке — транзистор?

    #989502
    • Нет аватара MegaVaD
      22.12.1702:47:40

      PCI 32bit с местом под конвертер типа plx и какой-нибудь fpga с разводкой под оперативу ddr2, а вот другая сторона под конвертеры rf и трансформаторы типа tcm1, а в конце — sma

      Не знаю, просто очень похоже))

      Отредактировано: MegaVaD~02:49 22.12.17
      #989507
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