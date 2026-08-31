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Блог компании GS Group Блог компании GS Group™ ⇒ Инновации

✅ DDR пятого поколения локализованы в России по новым правилам

Модули оперативной памяти DDR5, разработанные GS Nanotech и выпускаемые на базе инновационного кластера «Технополис GS», внесены в Реестр российской промышленной продукции. Ключевое преимущество новых модулей DDR5 — возможность для российских производителей вычислительной техники получить больше баллов локализации на свою продукцию при ее включении в Реестр Минпромторга 📋

За счет чего удалось достичь такого показателя локализации? Какие форм-факторы, частоты и объемы доступны в линейке DDR5? Какую возможность для производителей собственных модулей дает микросхема GSN5118E и почему развитие таких решений важно для российской электронной отрасли?

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Источник: max.ru

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