✅ DDR пятого поколения локализованы в России по новым правилам
Модули оперативной памяти DDR5, разработанные GS Nanotech и выпускаемые на базе инновационного кластера «Технополис GS», внесены в Реестр российской промышленной продукции. Ключевое преимущество новых модулей DDR5 — возможность для российских производителей вычислительной техники получить больше баллов локализации на свою продукцию при ее включении в Реестр Минпромторга 📋
За счет чего удалось достичь такого показателя локализации? Какие форм-факторы, частоты и объемы доступны в линейке DDR5? Какую возможность для производителей собственных модулей дает микросхема GSN5118E и почему развитие таких решений важно для российской электронной отрасли?
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