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Армия и Флот

Боевые расчеты ЗРС С-400 «Триумф» заступили на боевое дежурство в Приморье

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23 декабря в Приморском крае боевые расчеты зенитного ракетного полка соединения ПВО Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. После торжественного ритуала зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» были развернуты на позициях и приступили к охране воздушного пространства Приморья.

Перед этим в учебном центре противовоздушной обороны в Гатчине зенитчики освоили новое вооружение. Переобучение прошли 100% военнослужащих подразделений полка. Затем прошла приемка военной техники на предприятии-изготовителе, успешное проведение первых стрельб на государственном полигоне Капустин Яр и доставка железнодорожным транспортом всего полкового комплекта ЗРС С-400 «Триумф» в Приморье.

Ранее на вооружении полка стояли ЗРК С-300, которые зарекомендовали себя как надежная система ПВО. Возможности новой техники позволяют обнаруживать воздушные цели на дальностях более 600 километров и многократно превышают показатели боевой эффективности средств ПВО иностранных государств.

Справочно:

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов.

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12155877@egNews

Армия, ВВО, С-400 Триумф
  • Нет аватара Ильюшин 62
    22.12.1712:57:05

    Это очень важно. А то рядом Северная Корея балует. И американцы свой флот подтянули. А вот интересная информация про то что ракета может и применяться по наземным объектам,а далёкий радиус поражения?

    Отредактировано: Ильюшин 62~12:57 22.12.17
    #989647
    • Нет аватара zspe
      22.12.1713:57:03

      а далёкий радиус поражения

      Наверное, это нам не скажут, пока действует договор про ракеты малой и средней дальности    

      #989660
      • Нет аватара Советский
        22.12.1715:33:23

        И нечего болтать,кому надо,сами догадаются.Это вам не универсам

        #989707
  • Нет аватара ivania
    22.12.1717:45:08

    Это второй полк С-400 в Приморском крае?

    #989777
    • DV DV
      22.12.1720:51:44

      Второй. И именно второй был развернут осенью. Инфа с задержкой.Первый в Находке уже несколько лет.

      #989844
      • Нет аватара ghg
        23.12.1701:03:46

        У нас в Находке С-300 поставили в 16-цатом году если я не ошибаюсь. В южном стоят. а чет про с-400 не слышал, да и не интересовался особо

        Отредактировано: ghg~01:04 23.12.17
        #989931
        • DV DV
          23.12.1705:25:43

          В Находке с 2012 года стоят на боевом дежурстве С-400, сменившие стоявшие там же С-300. Именно в Находке С-400 появился самым первым на Дальнем Востоке.

          Отредактировано: DV~05:29 23.12.17
          #989955
        • Нет аватара kerosene
          23.12.1707:30:16

          C-300 стоят во Владивостоке в поселке Рыбачий.

          #989967
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