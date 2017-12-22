Вновь сформированный дивизион самоходных минометов «Тюльпан» впервые показал свои боевые возможности

На Тоцком полигоне в Оренбургской области первое тактическое учение с боевой стрельбой завершилось для сформированного в декабре 2017 года артиллерийского дивизиона самоходных 240-миллимитровых минометов «Тюльпан».

По замыслу учения расчетам нужно было совершить марш в назначенные районы и провести стрельбы сосредоточенным огнем по подземным сооружениям и проходам условных незаконных вооруженных формирований на расстоянии около 6 тыс. метров. Военнослужащие успешно справились с поставленной задачей.

«Один снаряд весит порядка 130 кг и может сложить как картонный домик пятиэтажное здание, а радиус поражения достигает одного футбольного поля. В отличие от других боеприпасов мина для „Тюльпана“ может ударить по навесной траектории и разрушить не только наземные, но и подземные сооружения, что очень актуально при современных способах ведения боевых действий с незаконными вооруженными формированиями», — сказал командир артиллерийского дивизиона подполковник Александр Мусалямов.

Справочно:

240-миллиметровый самоходный миномет 2С4 Тюльпан" предназначен для уничтожения прочных сооружений полевого типа, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой техники, недоступной для настильного огня. Дальность стрельбы обычным снарядом до 10 км, активно-реактивным — до 20 км.