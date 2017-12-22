Новые ЗРС С-400 заступили на боевое дежурство в ЦВО (Саратовская область)

«Зенитчики Центрального военного округа, которые получили в Астраханской области новый комплект зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“ для противовоздушной обороны Поволжья, прибыли к месту постоянной дислокации в Саратовскую область», — говорится в сообщении. Военные уже испытали новую технику на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Расчеты провели четыре боевых пуска, одновременно поразив несколько сложных мишеней «Кабан». К месту постоянной дислокации военнослужащие с новой техникой вернулись железнодорожным транспортом. ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» (разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей») предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.