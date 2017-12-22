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Армия и Флот

Новые ЗРС С-400 заступили на боевое дежурство в ЦВО (Саратовская область)

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«Зенитчики Центрального военного округа, которые получили в Астраханской области новый комплект зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“ для противовоздушной обороны Поволжья, прибыли к месту постоянной дислокации в Саратовскую область», — говорится в сообщении. Военные уже испытали новую технику на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Расчеты провели четыре боевых пуска, одновременно поразив несколько сложных мишеней «Кабан». К месту постоянной дислокации военнослужащие с новой техникой вернулись железнодорожным транспортом. ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» (разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей») предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

https://ria.ru/defense_safety/20171222/1511484829.html

армия, ПВО, С-400, ЦВО
  • Алексей Петров Алексей Петров
    22.12.1714:53:57

    они их там что как пирожки пекут?

    #989692
    • Нет аватара zspe
      22.12.1717:14:42

      Где-то писали, что в три смены работают.

      #989758
    • Нет аватара Curiouscat
      22.12.1723:29:45

      Алексей Петров, а вы почитайте что творится. Глава американской группировки в Норвегии, некий генерал, предсказал скорую войну.

      #989910
  • Нет аватара zspe
    22.12.1717:09:55

    Кучно пошли. На сегодня 4-ая публикация о разных местах.

    Время поджимает?

    Отредактировано: zspe~17:10 22.12.17
    #989756
  • Дед Мудрый Дед Мудрый
    22.12.1717:31:04

    Правильно! Война стучится в дверь и к ней надо быть готовыми.

    #989768
  • Нет аватара ivania
    22.12.1717:41:15

    Будут прикрывать Энгельс

    #989776
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    22.12.1719:07:26

    Превосходная новость, спасибо!

    #989805
  • Сторонник Диктатуры Сторонник Диктатуры
    22.12.1719:54:14

    когда наконец перейдут на национальное шасси?

    #989824
    • NaSa NaSa
      22.12.1721:05:13

      Нельзя хвататься за все и сразу. А еще и качество обеспечить. Брянск может, но вероятно, Минск делает пока лучше. Что в общем то не удивительно.

      #989849
      • Сторонник Диктатуры Сторонник Диктатуры
        22.12.1721:14:12

        минск на пороге своего майдана, там уже на гос каналах в прямом эфире призывают резать русских так что надо быть готовыми решать свои проблемы самим, судьба белоруссии быть польской провинцией

        #989852
        • Нет аватара Mirotvorets
          22.12.1723:44:15

          Глупость не говорите.

          #989913
          • Сторонник Диктатуры Сторонник Диктатуры
            22.12.1723:51:21

            заходим на сайт «склад свидомых перемог» ищем в тегах «бульбоперамога» и читаем кучу статей с видео ссылками и текстами, кроме того прямо сейчас в минске судят Русских журналистов, вот как-то так

            Отредактировано: Сторонник Диктатуры~23:53 22.12.17
            #989917
            • PolarBear PolarBear
              23.12.1709:21:29

              кроме того прямо сейчас в минске судят Русских журналистов

              Видимо есть за что. Уголовный кодекс надо не только у нас дома чтить, но и в стране пребывания тоже.

              #989985
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