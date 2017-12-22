Новые ЗРС С-400 заступили на боевое дежурство в ЦВО (Саратовская область)
«Зенитчики Центрального военного округа, которые получили в Астраханской области новый комплект зенитной ракетной системы С-400 „Триумф“ для противовоздушной обороны Поволжья, прибыли к месту постоянной дислокации в Саратовскую область», — говорится в сообщении. Военные уже испытали новую технику на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Расчеты провели четыре боевых пуска, одновременно поразив несколько сложных мишеней «Кабан». К месту постоянной дислокации военнослужащие с новой техникой вернулись железнодорожным транспортом. ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» (разработки и производства концерна ВКО «Алмаз-Антей») предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
22.12.1714:53:57
22.12.1717:14:42
22.12.1723:29:45
22.12.1717:09:55
22.12.1717:31:04
22.12.1717:41:15
23.12.1703:07:43
22.12.1719:07:26
22.12.1719:54:14
22.12.1721:05:13
22.12.1721:14:12
22.12.1723:44:15
22.12.1723:51:21
23.12.1709:21:29
23.12.1710:08:56