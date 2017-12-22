Компания «Сухой» передала ВКС РФ очередную партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34
22 декабря компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации. В ближайшее время ВКС России будет передана ещё одна партия Су-34.
Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку новосибирского авиазавода на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. Фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.
- Великоросс
- 22.12.201714:14
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