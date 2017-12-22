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Армия и Флот

Компания «Сухой» передала ВКС РФ очередную партию новых серийных фронтовых бомбардировщиков Су-34

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22 декабря компания «Сухой» передала Министерству обороны РФ очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 года. Самолеты поднялись в воздух с аэродрома Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова и направились к месту своей дислокации. В ближайшее время ВКС России будет передана ещё одна партия Су-34.

Действующий государственный контракт с Министерством обороны РФ на поставку Су-34 до 2020 года в Воздушно-космические силы России обеспечивает стабильную загрузку новосибирского авиазавода на ближайшие годы и определяет перспективы долгосрочного развития. Фронтовые бомбардировщики успешно используются в войсках и демонстрируют высокие эксплуатационные качества.

http://www.sukhoi.org/news/company/?id=5951

компания Сухой, Су-34, ВКС, ВВС, Министерство обороны
  • Александр Стрижов Александр Стрижов
    23.12.1701:29:18

    Красавцы!   

    #989934
  • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
    23.12.1703:01:57

    Удивительно гармоничные аппараты.

    #989943
  • Нет аватара С. Сержик
    23.12.1705:40:14

    Шустрые утята, утрут нос любому орлу!   

    #989957
    • rvk rvk
      23.12.1706:11:31

      Эти утята не для борьбы с орлами, они по наземным целям, нос утрут куропаткам, пингвинам, страусам…

      Отредактировано: rvk~06:11 23.12.17
      #989960
      • Ser Sash Ser Sash
        23.12.1707:56:54

        А бородавочникам?

        #989970
        • rvk rvk
          23.12.1708:02:58

          Для бородавочников лучше грачи Су-25    

          Отредактировано: rvk~08:03 23.12.17
          #989972
          • Юрген Юрген
            23.12.1708:28:59

            «Бородавочник» — это А-10. Для Су-34 легкая цель.

            #989973
  • Нет аватара WohaAhow
    23.12.1712:34:21

    итого в стою более ста самолетов этого типа!!!      

    #990016
  • Нет аватара Dm9000
    23.12.1712:42:48

    Радует, что такая замечательная новость — будни

    Ура

    #990019
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