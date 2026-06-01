Появлись фотографии модернизированного самолета ДРЛОиУ А-50У, предположительно переданного ВКС РФ.

Пооступление в ВКС России восьмого самолета А-50У состоялось весной 2024 года, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.

О поступлении первого самолета в ВВС РФ сайт Сделано у Нас сообщил во второй половине января 2012 года.

Точное количество самолетов А-50У находящихся на вооружении ВКС РФ неизвестно. Предполагается, что до 2025 года в ВКС было поставлено до 8 машин, две из которых возможно были потеряны в ходе проведения СВО.