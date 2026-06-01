Фото нового модернизированного самолета ДРЛОиУ А-50У
Появлись фотографии модернизированного самолета ДРЛОиУ А-50У, предположительно переданного ВКС РФ.
Пооступление в ВКС России восьмого самолета А-50У состоялось весной 2024 года, о чем сообщил сайт Сделано у Нас.
О поступлении первого самолета в ВВС РФ сайт Сделано у Нас сообщил во второй половине января 2012 года.
Точное количество самолетов А-50У находящихся на вооружении ВКС РФ неизвестно. Предполагается, что до 2025 года в ВКС было поставлено до 8 машин, две из которых возможно были потеряны в ходе проведения СВО.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0