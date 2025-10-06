Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

«Многофункциональный бомбардировщик Су-34 давно стал легендой. Эта машина сочетает высокую маневренность, широкий спектр вооружения и способность эффективно действовать в любых условиях. В ходе применения в зоне СВО он подтвердил статус лучшего в своем классе и остается одним из ключевых элементов боевой авиации России. Мы понимаем высокую востребованность этого самолета в войсках. Наши авиазаводы не снижают темпов выпуска Су-34 и регулярно поставляют новые машины заказчику, укрепляя обороноспособность страны. До конца года запланированы новые поставки», — сказали в Ростехе.

Истребители-бомбардировщики прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны Российской Федерации по поставкам особо востребованных образцов вооружений и техники в войска, экипажем ВКС осуществлена приемка самолетов Су-34. Особенность данного самолета характеризуется тем, что мы можем выполнять боевые задачи во всем диапазоне скоростей. Данный самолет на СВО зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Мы можем применять средства авиационного поражения как управляемые, так и неуправляемые», — отметил летчик Су-34 Воздушно-космических сил России.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных (надводных) и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования. Самолет также может использоваться для выполнения задач воздушной разведки.

«Предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России. Это не последняя поставка в этом году. Наши сотрудники на заводах постоянно совершенствуют производственные процессы, чтобы обеспечить необходимые объемы изготовления самолетов под задачи Минобороны России», — сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.