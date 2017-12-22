Новая нефтеперекачивающая станция запущена в Приамурье в рамках расширения ВСТО-2

ООО «Транснефть — Дальний Восток» запустило в эксплуатацию нефтеперекачивающую станцию (НПС) — 29 в п. Архара Амурской области.

НПС-29 — первая станция, построенная в рамках расширения второй очереди трубопроводной системы восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2). Запуск НПС-29 в работу, а также установка на НПС-24 и НПС-30 противотурбулентных присадок, позволит увеличить пропускную способность нефтепровода в 2018 году с 36 млн тонн до 38 млн тонн в год.

К 2020 году пропускная способность ВСТО-2 увеличится до максимального (проектного) значения — 50 млн тонн в год. К этому моменту будут возведены еще три новые станции: НПС — 32 в Смидовичском районе Еврейской автономной области, НПС — 26 и НПС — 23 в Амурской области.

НПС-29 — промежуточная станция, обеспечивает внутри нефтепровода давление, необходимое для перекачки нефтяного потока от НПС-27 (Екатеринославка, Амурская область) до НПС-30 (Облучье, ЕАО).

На НПС-29 создано 101 рабочее место. При этом среди сотрудников нового объекта 78% местных жителей.

Станция сконструирована с учетом передовых достижений в проектировании, строительстве и эксплуатации нефтепроводов, характеризуется как объект, в котором оптимально сочетаются требования производства и экологической безопасности, отличается высоким уровнем надежности и минимальным воздействием на окружающую среду.

В соответствии с проектом на НПС-29 построены магистральная насосная станция, узел запорной арматуры, фильтры-грязеуловители, операторная, закрытое распределительное устройство, дизельная электростанция, резервуары противопожарного запаса воды. Здесь же расположены бытовой корпус со столовой, производственная мастерская, служебно-бытовой корпус, закрытая стоянка техники с ремонтным блоком, а также современные очистные сооружения.

ООО «Транснефть — Дальний Восток» — дочерняя организация ПАО «Транснефть». Предприятие создано в 2009 году для обеспечения транспортировки нефти по второй очереди трубопроводной системы ВСТО-2 протяженностью более 2 тыс. километров. Трасса второй очереди нефтепровода на востоке России пересекает границы четырех субъектов РФ: Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. По трубопроводной системе ВСТО-2 нефть из месторождений Западной и Восточной Сибири поступает на предприятия российского Дальнего Востока, Китая, и через нефтеналивной порт Козьмино — на рынки стран Азиатско- Тихоокеанского региона.