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Агропром и пищевая промышленность

В России возвращено в сельскохозяйственный оборот 650 тыс. га залежных земель

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В России в этом году возвращено в сельхозоборот 650 тыс. га земель, которые ранее не использовались, сообщил представитель Министерства сельского хозяйства страны.

Тон задаёт Нечерноземье.

— на первое место среди регионов для многих неожиданно вышла Московская область, поднявшая 62,5 тыс. га. Некоторые районы Подмосковья (Волоколамский, Клинский, Можайский, Коломенский) подняли по 4 тыс. га и более. Этим районным результатам могут позавидовать и некоторые области страны. Во многом благодаря расширению посевов Подмосковье собрало в этом году рекордный урожай пшеницы,

— не сильно отстала Пензенская губерния. Там сельскохозяйственные товаропроизводители ввели в оборот 56 тыс. гектаров ранее неиспользуемых земель, в том числе расчистили от лесной растительности около 13 тыс. гектаров,

— в Ярославской области к 17 ноября вновь подняли и обработали более 51 тыс. гектаров залежных земель. В числе лидеров Некрасовский, Любимский, Угличский, Борисоглебский районы. Правительство области в текущем году увеличило до 2 тыс. рублей размер господдержки аграриям за ввод в оборот каждого гектара неиспользуемых сельхозземель, распаханных и засеянных. Также предусмотрены компенсация части затрат на приобретение техники в размере 20% ее стоимости и возмещение части затрат на проведение мелиоративных мероприятий,

  •  © gorodbryansk.info

— Смоленская область только за 9 месяцев этого года вернула в оборот 44 тыс. га земель ещё советских колхозов, это в 2 раза боьше, чем в 2016 году. Лидирует Сычёвский район, где вновь засеяли и собрали урожай с 12 тыс. гектаров,

— В 2017 году посевные площади в Тверской области расширены на 28 тыс. га. Увеличение обеспечили 217 хозяйств. В числе лидеров — Старицкий, Торопецкий, Краснохолмский, Лихославльский, Рамешковский, Торжокский, Андреапольский районы,

— Тульская область подняла более 25 тыс. га земель (в основном благодаря «Мираторгу»),

— Рязанская область вернула в сельхозоборот более 19 тыс. га пустоши,

— в Ленинградской области 55 сельхозпредприятий расширили посевы на 3,5 тыс. га,

— только в Погарском районе Брянщины ООО «Радогощ» возвратила в работу 1 тыс. га старых земель. Земли были освобождены от зарастания, распаханы и засеяны зерновыми культурами.

Регионы Юга и Востока России не являются исключением:

— Орловская область в 2017 году ввела в оборот 17 тыс. гектаров брошенных земель,

— в Челябинской области возвращены в сельхозоборот более 12 тыс. га старых земель,

— из сибирских регионов лидирует Иркутская область, где площадь посевных земель увеличилась на 39 тыс. га, в области собран рекордный урожай пшеницы.

В настоящее время в России не используется от 10 до 20 млн га бывших сельхозземель, а кто-то говорит о 30-45 млн.

Многие земли не обрабатывались десятилетиями, заросли лесом или затянулись болотами.

Введение в оборот заброшенных земель — это трудоёмкий и длительный процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций. Для разработки заброшенных угодий агрохолдинг применяет современную высокопроизводительную технику лучших мировых марок — лесные фрезы, мульчеры, дискаторы, культиваторы, щеподробилки.

Первым этапом является подготовка земельного участка к последующему использованию в качестве пастбища или пашни. Для подготовки залежей к первому посеву необходимо провести минимум 4−5 операций: мульчирование, дискование, вспашку, культивацию.

Серьёзная ограничением возвращения земель в сельхозоборот, особенно в Нечерноземье, яляется необходимость сложных и дорогостоящих мелиоративных работ. На эти цели в 2017 году было выделено 16 млрд. рублей. Во многих областях местные власти в значительной степени компенсируют сельхозпроизводителям затраты на распашку старых земель.

И результаты налицо…

  •  © grainexpert.ru
http://www.dairynews.ru/news/v-rf-v-etom-godu-vozvrashcheno-v-selkhozoborot-650.html

сельское хозяйство , растениеводство
  • Нет аватара termometrix
    22.12.1719:24:11

    +Даешь 5 млн га в следующем году!Особенно новых садов!

    #989810
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    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      22.12.1720:42:07

      Ну так Мираторг и поднял в этом году 85 тыс. га. И все в дело пошли.   

      Это же не просто цифры, за каждым гектаром тяжёлый труд.

      #989835
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        • Сергей Котенко Сергей Котенко
          22.12.1722:44:25

          Хотелось чтобы новость не вводила в заблуждение.

          А она никого, кроме вас, и не вводит в заблуждение. Да и вас, скорей всего тоже.   

          Вы всерьёз считаете, что рекордные урожаи каждый год с неба падают? Не смешите мою бабушку. Урожаи берутся из ежегодного увеличения пахотных земель, заинтересованного труда крестьян, увеличения новой техники, расширения мелиорации и увеличения использования минеральных удобрений.

          В этом году дополнительный урожай взяли с залежных земель, которые начали обрабатывать в прошлом или позапрошлом годах, а работы этого года сторицей войдут в урожай будущего года.

          Как-то так.

          #989892
          • Нет аватара молодой хват
            23.12.1716:27:15

            Меня в заблуждение не вводит, а других думаю легко, думаю большинство воспринимает --возвращено в сельскохозяйственный оборот --- что эта территория уже дает полезную сельхозпродукцию.

            Урожаи берутся из ежегодного увеличения пахотных земель, заинтересованного труда крестьян, увеличения новой техники, расширения мелиорации и увеличения использования минеральных удобрений.

            От эффективности сельского хозяйства это берется, залежные земли тут не на первых местах… эффективному агрохолдингу проще купить землю у неэффективных собственников и резко нарастить производство, это быстрее разработки залежных земель.

            В этом году дополнительный урожай взяли с залежных земель, которые начали обрабатывать в прошлом или позапрошлом годах, а работы этого года сторицей войдут в урожай будущего года.

            Ну чтобы за 2 года поле вводить это надо халявную технику, дизтопливо, химию иметь-- а так это очень оптимистичные сроки---- тока года 2 будете бороться с накопившимся семенным запасом сорняков в почве…

            как-то так.

            #990086
        • Юрий Липатов
          23.12.1712:44:20

          Что не надо было вводить земли в сельхозоборот? Так прямо и напишите, чего юлить?

          #990021
          • Нет аватара молодой хват
            23.12.1716:43:43

            Если не поняли про что я-- прочтите еще раз…

            понимаешь что на самом это не возвращено в оборот реально, а начало возвращения в оборот которое может 10 лет занять.

            #990090
    • Павел П Павел П
      23.12.1715:21:18

      Вы не правы. Сам своими глазами уже два года наблюдаю как вводят земли, мимоходом, из автобуса, но сам. Всё делают в течении одного тёплого сезона, от начала до конца. Не заю сеют ли осенью там что, но поля к этому времени ничем не отличаются от тех что работают со времён Союза.

      #990066
      • Нет аватара молодой хват
        23.12.1716:37:09

        Даже если у предприятия есть техника и денежные ресурсы нормально обработать березняк (хотя может вы про поле где только одинокий кустик в центре растет--там понятно ситуация немного другая), то остается семенной фонд сорняков в земле,и пока его не ослабить --ничего кроме сорняков и травы там пару лет расти не будет-- а это опять деньги которых всегда не хватает.

        #990088
  • Нет аватара Curiouscat
    22.12.1723:01:29

    Знаете что о России 90х начала 20х говорили наши соседи? Гультаи. Мол земли непаханы, заборы кривые. И проезжая по Нечерноземью навещая свои родственников в маленьких уездных городках и сёлах с горечью и болью в сердце видел эту разруху, села откуда сначала выгнали церковь и общинные отношения, а потом и исчезли культмассовые клубы с колхозными управами, а затем ушла и жизнь, осталась апатия, пьянство, нищета.

    Все это нужно менять если желать стране выздоровления и долгой счастливой жизни поколений, и хорошо что наконец то занялись селом ! Но это только начало большого пути. Ещё очень многое предстоит сделать! С любовью к своей земле, к людям которые живут и работают на ней.

    #989902
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      22.12.1723:14:53

      Но это только начало большого пути

      Дорогу осилит идущий. И мы вышли в этот долгий путь.

      Удачи, брат, и веры в наш народ.

      #989905
  • Александр Скориков
    23.12.1703:04:54

    Динамика развития сельского хозяйства в стране не оставляет сомнений, что эти 10-20 млн га с/х земель будут распаханы за ближайшие 5 лет, если только правительство и либеральные теоретики не будут палки в колеса ставить. Другое дело, чтобы экстенсивное развитие совмещалось с интенсивным, иначе будет вторая поднятая целина. А так, сердце радуется — сколько коммуняки гнобили крестьян, сколько экспериментировали, ан нет — опять Россия становится кормилицей мира!

    #989944
    • Михаил Зубков Михаил Зубков
      23.12.1708:59:24

      Комуняки село развивали ПРИНУДИТЕЛЬНО, но эффективно. Продовольственную независимость страны они создавали ЖЕСТОКО, но создали. С отставаниеми по ряду регионов и продуктов, но это постепенно преодолевалось. Развалили это дело либерасты. Загубили кадры, системы госснабжения и госзакупок, ПРИНУДИТЕЛЬНО обанкротили колхозы и совхозы, деколлективизировали и раскидали на паи земли, распродали «на публичных аукционах» технику и фермы, ВСЕ капитальные хозпостройки — и все это канализировали в лапы и загашники московских и иных «агрофирм"-спекулянтов, которые имели западное финансирование и целевым образом занимались развалом сельхозпроизводства. Россия к 2000-м потеряла продовольственную независимость и только начала года 4 назад ее восстанавливать.Дай Бог удержать этот процесс!

      #989980
      • Сергей Котенко Сергей Котенко
        23.12.1709:15:09

        Комуняки село развивали ПРИНУДИТЕЛЬНО, но эффективно.

        К сожалению нет. К сожалению, так как сам из рождён в СССР и сильно сожалею о развале колхозов и совхозов.

        Но Советская власть так и не смогла создать эффективное сельское хозяйство. Ни по растениеводству (пщеница), ни по мясу, ни по ряду кормовых культур (сахарная свёкла), ни по условиям жизни на селе.

        А либералы … ну, с этими и так всё понятно. Слава Богу, проехали.

        Продовольственная безопасность страны сделана только сейчас, сто лет спустя после того, как Россия кормила мир.

        #989983
        • Павел П Павел П
          23.12.1715:31:11

          сто лет спустя после того, как Россия кормила мир.

          И при этом стабильно имела каждые 5-7 лет массовый голод в ряде губерен.

          Отредактировано: Павел П~15:43 23.12.17
          #990072
      • Александр Скориков
        23.12.1712:33:39

        Зачем принудительно развивать то, что и так растет и пахнет? Это как женщину принудительно учить рожать, когда она и сама все умеет без колхозов и политпросвета! Эффективности там не было никакой, даже с закупками канадской пшеницы — это же позор, зерно покупали миллионами тонн. В Таллине стоит в порту огромный элеватор, построенный не для экспорта, а для импорта зерна. Помню, все разговоры на работе сводились к тому, кто где какую колбасу купил…

        #990015
      • Эдуард Тарико Эдуард Тарико
        23.12.1713:44:30

        Комуняки село развивали ПРИНУДИТЕЛЬНО, но эффективно.

        И лучше всего об этом сказал У. Черчиль:

        Я думал, что умру от старости. Но когда Россия, кормившая всю Европу хлебом, стала закупать зерно, я понял, что умру от смеха.

        #990034
      • Евгений Цыпин
        23.12.1713:44:57

        Вот про «продовольственную независимость» смешно стало — когда СССР был крупнейшим ИМПОРТЕРОМ американского зерна. А потом цены на нефть упали, покупать хлебушек у прррроклятых американских империалистов стало не на что и социалистической сверхдержаве наступил безвременный кирдык.    

        #990035
      • Павел П Павел П
        23.12.1715:29:29

        На счёт эффективно это миф. Продовольственная независимость была 100%, ваша правда. А вот развалить получилось на удивление просто, не нужно даже было каких то усилий. Просто разрушили систему снабжения и сбыта и всё. Дальше всё само развалилось. Отдельную часть, которая была заточена под производство заставили заниматься работой которая ей не свойственна и которую она никогда не делала. Сориентировались единицы из тысяч.

        #990070
    • Нет аватара Ветер
      23.12.1715:40:50

      если только правительство и либеральные теоретики не будут палки в колеса ставить.

      а кто по вашему начал программу развития с/х, как не правительство? можно подумать, что все само растет и сеется, а правительство усиленно гнобит это…

      #990077
  • Нет аватара siberia2012
    23.12.1712:23:27

    Мне как-то в км^2 сподручнее. 650 тыс.га = 6500 км^2. По-моему, внушает. 2.5*Люксембурга распахали, так сказать.

    Отредактировано: siberia2012~12:37 23.12.17
    #990012
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