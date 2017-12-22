В России возвращено в сельскохозяйственный оборот 650 тыс. га залежных земель

В России в этом году возвращено в сельхозоборот 650 тыс. га земель, которые ранее не использовались, сообщил представитель Министерства сельского хозяйства страны.

Тон задаёт Нечерноземье.

— на первое место среди регионов для многих неожиданно вышла Московская область, поднявшая 62,5 тыс. га. Некоторые районы Подмосковья (Волоколамский, Клинский, Можайский, Коломенский) подняли по 4 тыс. га и более. Этим районным результатам могут позавидовать и некоторые области страны. Во многом благодаря расширению посевов Подмосковье собрало в этом году рекордный урожай пшеницы,

— не сильно отстала Пензенская губерния. Там сельскохозяйственные товаропроизводители ввели в оборот 56 тыс. гектаров ранее неиспользуемых земель, в том числе расчистили от лесной растительности около 13 тыс. гектаров,

— в Ярославской области к 17 ноября вновь подняли и обработали более 51 тыс. гектаров залежных земель. В числе лидеров Некрасовский, Любимский, Угличский, Борисоглебский районы. Правительство области в текущем году увеличило до 2 тыс. рублей размер господдержки аграриям за ввод в оборот каждого гектара неиспользуемых сельхозземель, распаханных и засеянных. Также предусмотрены компенсация части затрат на приобретение техники в размере 20% ее стоимости и возмещение части затрат на проведение мелиоративных мероприятий,

— Смоленская область только за 9 месяцев этого года вернула в оборот 44 тыс. га земель ещё советских колхозов, это в 2 раза боьше, чем в 2016 году. Лидирует Сычёвский район, где вновь засеяли и собрали урожай с 12 тыс. гектаров,

— В 2017 году посевные площади в Тверской области расширены на 28 тыс. га. Увеличение обеспечили 217 хозяйств. В числе лидеров — Старицкий, Торопецкий, Краснохолмский, Лихославльский, Рамешковский, Торжокский, Андреапольский районы,

— Тульская область подняла более 25 тыс. га земель (в основном благодаря «Мираторгу»),

— Рязанская область вернула в сельхозоборот более 19 тыс. га пустоши,

— в Ленинградской области 55 сельхозпредприятий расширили посевы на 3,5 тыс. га,

— только в Погарском районе Брянщины ООО «Радогощ» возвратила в работу 1 тыс. га старых земель. Земли были освобождены от зарастания, распаханы и засеяны зерновыми культурами.

Регионы Юга и Востока России не являются исключением:

— Орловская область в 2017 году ввела в оборот 17 тыс. гектаров брошенных земель,

— в Челябинской области возвращены в сельхозоборот более 12 тыс. га старых земель,

— из сибирских регионов лидирует Иркутская область, где площадь посевных земель увеличилась на 39 тыс. га, в области собран рекордный урожай пшеницы.

В настоящее время в России не используется от 10 до 20 млн га бывших сельхозземель, а кто-то говорит о 30-45 млн.

Многие земли не обрабатывались десятилетиями, заросли лесом или затянулись болотами.

Введение в оборот заброшенных земель — это трудоёмкий и длительный процесс, требующий применения специализированной техники, сложных агрономических технологий и существенных инвестиций. Для разработки заброшенных угодий агрохолдинг применяет современную высокопроизводительную технику лучших мировых марок — лесные фрезы, мульчеры, дискаторы, культиваторы, щеподробилки.

Первым этапом является подготовка земельного участка к последующему использованию в качестве пастбища или пашни. Для подготовки залежей к первому посеву необходимо провести минимум 4−5 операций: мульчирование, дискование, вспашку, культивацию.

Серьёзная ограничением возвращения земель в сельхозоборот, особенно в Нечерноземье, яляется необходимость сложных и дорогостоящих мелиоративных работ. На эти цели в 2017 году было выделено 16 млрд. рублей. Во многих областях местные власти в значительной степени компенсируют сельхозпроизводителям затраты на распашку старых земель.

И результаты налицо…