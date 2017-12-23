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Города и сёла России

Ночную Нулевую продольную магистраль в Волгограде показали с высоты

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eAgs3-UBq6A

Видеоряд демонстрирует красоту областной столицы в свете новых фонарей и светодиодов. В темное время суток город преображается, заливаясь совсем другими, новыми красками.

Мини-фильм открывается сюжетом о запуске Нулевой Продольной магистрали. Движение по новой дороге открыли 21 декабря. В кадры видео попали сияющие разными цветами мост через Волгу, Астраханский мост и стадион «Волгоград-Арена».

http://volg.mk.ru/articles/2017/12/23/zhizn-nochnogo-volgograda-snyali-na-video.html

Волгоград, дороги
  • MarkII 1 MarkII 1
    25.12.1710:53:45

    Кто производитель светильников?

    очень хороший приятный свет

    #990569
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