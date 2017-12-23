Ночную Нулевую продольную магистраль в Волгограде показали с высоты

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Видеоряд демонстрирует красоту областной столицы в свете новых фонарей и светодиодов. В темное время суток город преображается, заливаясь совсем другими, новыми красками.

Мини-фильм открывается сюжетом о запуске Нулевой Продольной магистрали. Движение по новой дороге открыли 21 декабря. В кадры видео попали сияющие разными цветами мост через Волгу, Астраханский мост и стадион «Волгоград-Арена».