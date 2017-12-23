Ночную Нулевую продольную магистраль в Волгограде показали с высоты
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/eAgs3-UBq6A
Видеоряд демонстрирует красоту областной столицы в свете новых фонарей и светодиодов. В темное время суток город преображается, заливаясь совсем другими, новыми красками.
Мини-фильм открывается сюжетом о запуске Нулевой Продольной магистрали. Движение по новой дороге открыли 21 декабря. В кадры видео попали сияющие разными цветами мост через Волгу, Астраханский мост и стадион «Волгоград-Арена».
25.12.1710:53:45