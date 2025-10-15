15 октября 2025 г. открыт второй мостовой переход через реку Обь в районе Сургута.

Новый мост является частью масштабного инфраструктурного проекта, направленного на улучшение транспортной доступности региона и повышение качества жизни жителей автономного округа. Его строительство велось в течение трех лет.

Общая протяженность моста составляет 1,76 км, а вместе с подходами — более 45 км.

Новый объект возьмет на себя основную нагрузку двух федеральных транспортных коридоров «Тюмень — Тобольск — Сургут — Новый Уренгой — Надым — Салехард» и «Пермь — Ивдель — Ханты-Мансийск — Сургут — Нижневартовск — Томск», которые входят в состав логистического направления «Арктика — Азия» и Северного широтного коридора.

В строительстве этого важного объекта ежедневно принимали участие более 1 600 человек. Также в рамках Всероссийской студенческой стройки на объекте трудились около 200 студентов из 13 регионов нашей страны.

Конструкция моста рассчитана на интенсивную эксплуатацию в суровых климатических условиях севера Западной Сибири. Особое внимание уделено вопросам безопасности движения и экологическим аспектам строительства.

Кроме того, мост будет нести функцию южного обхода Сургута, что исключит движение транзитного транспорта через город и разгрузит улично-дорожную сеть крупнейшей в регионе городской агломерации.

Объект откроет новые возможности для роста экономики региона и всей страны, а также поможет развитию Арктических территорий.