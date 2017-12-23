Спортивные объекты открылись в Ставропольском крае, Челябинской, Иркутской и Владимирской областях

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В конце года во многих регионах страны сдаются новые и реконструированные спортивные объекты. По хорошей русской традиции строители завершают работы, чтобы в Новый Год сесть за праздничный стол без долгов.

1. В Ставрополе на базе СКФУ 22 декабря открылся новый бассейн

Бассейн состоит из шести плавательных дорожек, а глубина составляет 1,8 метра. В день ФОК сможет принимать не менее 1600 человек.

Сегодня первыми новый бассейн оценили спортсменки — студентки СКФУ. Они неоднократно выступали за край на чемпионатах России и международных соревнованиях и знают толк в хороших бассейнах. По их словам, вода здесь «лёгкая» и не хлорированная.

Впрочем, опробовать бассейн смогут и простые жители. В скором времени его планируют открыть для простых горожан.

Физкультурно-оздоровительный комплекс включает, кроме бассейна, гардероб, буфет, раздевалки, вспомогательные помещения, а также тренажёрный и фитнес-залы.





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2. 50-метрорый бассейн открылся в Челябинской области

В фитнес-центре Citrus на Северо-Западе Челябинска открылся долгожданный бассейн. Водно-спортивный комплекс, находящийся на конечной троллейбуса (остановка Молдавская, Комсомольский проспект, 90) будет работать круглосуточно. Бассейн состоит из 7 50-метровых плавательных дорожек и дополнительной дорожки для аквафитнеса.

Также предусмотрены детские бассейны: один для малышей и другой для ребят постарше. Некоторые дорожки обустроены по олимпийскому типу. так что площадка вполне сгодится для проведения крупных соревнований.

— Качество воды приближено к родниковой. Установлена современная четырёхступенчатая фильтрация, состав воды постоянно анализирует компьютер, —рассказала фитнес-директор Citrus Fitnes Анна Николаева.

Отметим, что бассейн запланировали еще шесть лет назад, но долгое время дело не двигалось с мертвой точки. Замгубернатора Сергей Шаль на открытии подчеркнул, что прежде такие объекты строились на бюджетные деньги, а в данном случае речь шла о частном капитале. По его словам, это говорит о возросшей инвестиционной привлекательности города. Кроме того, Шаль заявил, что теперь можно замахнуться и на аквапарк.

3. Спорткомплекс «Химик» открылся в Иркутской области

Завершен капитальный ремонт главной спортивной арены города Усолья-Сибирского Иркутской области — спорткомплекса «Химик», в состав которого входит стадион с трибунами и спортивный зал, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

Капремонт объекта продолжался два года, общая стоимость работ составила 140 млн. рублей.

В прошлом году было обустроено поле стадиона — смонтированы системы водоотвода и освещение, отремонтировано асфальтовое покрытие, уложены легкоатлетические дорожки.

«На стадионе также было уложено и сертифицировано искусственное покрытие футбольного поля.

В текущем году проведен ремонт трибун на стадионе с заменой кресел и капремонт спортзала «Химик».

Пресс-служба администрации Усолья-Сибирского сообщает, что в 2017 году спортивному комплексу «Химик» исполнилось 40 лет, и капитальный ремонт в нем не проводился с момента ввода в эксплуатацию.

В сообщении отмечается, что в 2019 году власти Усолья планируют начать строительство ледового физкультурно-оздоровительного комплекса на территории стадиона «Машиностроитель».

4. Во Владимирской области открылся стадион «Кабельщик»





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16 декабря в Кольчугино Владимирской области состоялось торжественное открытие лыжно-биатлонного стадиона «Кабельщик». Обновленный стадион открывает новые возможности для спортсменов и любителей, меняет к лучшему условия для спортивных занятий, спортивную инфраструктуру района. Горожане ждали этого события много лет. Оно стало возможным благодаря участию моногорода в проекте «5 шагов благоустройства повседневности» приоритетной федеральной программы «Комплексное развитие моногородов.

На реализацию проекта было выделено 11 млн. рублей, которые пошли на строительство лыжероллерной трассы и укладку на ней 1500 метров асфальтового покрытия шириной 4 метра, а также 80-метрового штрафного круга.

Существенную финансовую помощь в реконструкции стадиона оказали местные предприятия, бизнес-сообщество и просто неравнодушные граждане. На их средства было восстановлено ограждение по периметру стадиона протяженностью более 1 км, построен стрельбище-тир для пневмобиатлона на 20 огневых рубежей, обустроены входная группа и теплые бытовые помещения — пост охраны, комната для тренеров, мужская и женская раздевалки, пункт проката, комната для подготовки инвентаря, санузлы, гараж для техники. А в честь открытия стадиона предприниматели Кольчугинского района сделали еще два замечательных подарка — снегоуборочный комбайн и снегоход «Ямаха».

В ходе городского праздника состоялось биатлон-шоу, в котором приняли участие команды юношей и девушек Федерации биатлона Владимирской области, а также прошли лыжные гонки. В соревнованиях приняли участие 178 спортсменов из Александрова, Владимира, Карабаново, Киржача, Коврова, Кольчугино, Собинки, Юрьева-Польского.

http://interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=896060

https://hornews.com/news/na_severo-zapade_chelyabinska_otkryilsya_kruglosutochnyiy_basseyn_s_8_dorojkami_po_50_metrov_/

http://avo.ru/-/v-monogorode-kol-cugino-realizovan-narodnyj-proekt-po-blagoustrojstvu-stadiona-kabel-sik-?redirect=http%3A%2F%2Favo.ru%2Fmain%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_aw7hjwU0llzS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-3%26p_p_col_count%3D2